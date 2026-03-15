به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ضیایی مهر، معاون ناوگان راهآهن در جریان بازدید از دپوی نگهداری و تعمیرات جاری و اساسی قطارهای خودکشش حومهای (ریلباس)، آخرین وضعیت آمادهبهکاری و قابلیت اطمینان این ناوگان را مورد بررسی قرار داد.
این بازدید با هدف بررسی میدانی فرآیندهای نگهداری و تعمیرات قطارهای مسافری حومهای ریلباس انجام شد. معاون ناوگان راهآهن در این بازدید ضمن قدردانی از تلاشهای کارکنان فعال در این حوزه، از همکارانی که در شرایط خطیر کنونی با حضور مستمر و تلاش شبانهروزی در حال خدمترسانی هستند، تقدیر کرد.
وی همچنین بر ضرورت حفظ سطح بالای کمی و کیفی خدمات برای ارائه سرویس ایمن و پایدار قطارهای مسافری حومهای در شبکه ریلی کشور تأکید کرد و گفت: با وجود شرایط سخت، وضعیت آمادگی ناوگان ریلی حومهای مطلوب است و تأمین ناوگان مورد نیاز قطارهای مسافری حومهای در سطح شبکه ریلی کشور انجام شده است.
