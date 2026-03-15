روسیه آماده سفر به زهره می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، روسیه تصمیم دارد ماموریت «ونرا دی» که شامل لندر، بالن و یک کاوشگر است را در ۲۰۳۶ میلادی به زهره بفرستد.

این درحالی است که ناسا به غیر از ایستگاه فضایی بین المللی در پروژه های فضایی دیگر با روسیه همکاری نمی کند.اما این کشور همچنان قصد دارد ماموریت ونرا دی را انجام دهد.

براساس اطلاعات موجود این ماموریت بخشی از برنامه فضاپیماهای روباتیک روسیه برای ارسال به ماه و زهره است که اخیرا نقشی محوری در بلندپروازهای های راسکاموس، سازمان فضایی روسیه دارد.

پروژه جدید سفر به ونوس امتداد ماموریت های فرود موفقیت آمیز در دهه های ۱۹۶۰، ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی است که نسخه های قبلی فضاپیمای ونرا تحت راهبری اتحاد جماهیر شوروی انجام شده اند. روسیه تنها کشور جهان است به طور موفقیت آمیز فضاپیمایی را در وضعیت خشن ونوس راهبری کرده و فرود آورده است.

دنیس مانتوروف معاون اول نخست وزیر روسیه در این باره می گوید: بگذارید به شما یادآوری کنم در دهه ۱۹۷۰ میلادی کشورما موفق شد به طور موفقیت آمیز فضاپیمایی را روسیه یک سیاره دیگر در منظومه شمسی فرود بیاورد.

یکی از اهداف ونراد ی بررسی حیات میکروبی در ابرهای ونوس در ادامه یافته های بحث برانگیز جدید از وجود فسفین و آمونیا در اتمسفر این سیاره است.