به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین محمودوند در سخنانی، اظهار داشت: برنامه‌های سوادآموزی سال جاری در قالب مدرسه‌محوری ارائه شده است، لذا تمامی فعالیت‌های سوادآموزی تابع شرایط و مقررات تعیین شده برای مدارس بوده و در حال حاضر با تمهیدات و برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته کلاس‌های سوادآموزی همچون مدارس به‌صورت غیرحضوری و مجازی در حال برگزاری است.

وی گفت: نحوه چگونگی اجرای کلاس‌های سوادآموزی به‌صورت مجازی، به ادارات آموزش‌وپرورش تفویض شده تا باتوجه‌به شرایط و مقتضیات محلی و منطقه‌ای، نسبت به اجرای فعالیت‌ها اقدام شود. دراین‌خصوص، تشکیل گروه‌های مجازی در پیام‌رسان‌های داخلی مانند ایتا، بله، شاد و... توسط آموزش‌دهندگان و هدایت و راهنمایی سوادآموزان مدنظر است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش‌وپرورش لرستان، عنوان کرد: آموزش‌دهندگان پرتلاش و خوش‌فکر استان در این چند روز ابتکارات قابل تحسینی را دراین‌رابطه به نمایش گذاشته‌اند که لازم می‌دانم از زحمات آنها صمیمانه قدردانی کنم.