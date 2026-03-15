راهنمای کمک به سالمندان با ناتوانایی های حرکتی در زمان بحران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، سارا مرتضوی، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تأکید بر حساسیت بالای سالمندان در شرایط بحران، اظهار داشت: آسیب پذیری سالمندان در شرایط بحرانی 3 برابر بیشتر از جوانان است و همچنین در این شرایط نزدیک به نیمی از موارد مرگ مربوط به سالمندان است.

وی افزود: سالمندان با ناتوانایی های حرکتی مانند آرتروز، درد، محدودیت های حرکتی و ضعف عضلانی بسیار آسیب پذیر تر بوده و در معرض خطر بالاتری قرار دارند. جابجایی سریع، فرار از مناطق خطرناک و دسترسی به پناهگاه‌ها برای سالمندان خصوصا سالمندان با ناتوانایی های حرکتی بدلیل مواردی چون تأخیر در جابجایی، زمین خوردن و استرس روانی چالش‌برانگیز است که در این زمینه آموزش مراقبین، خانواده‌ها و داوطلبان برای حمایت ایمن و مؤثر است.

نکته کلیدی، آمادگی پیش از بحران است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر اهمیت ایمن‌سازی خانه و محل اسکان، گفت: ایجاد محیط امن در منزل و محل اسکان سالمندان حائز اهمیت است. توصیه می شود تخت و محل استراحت سالمندان در منزل در نقطه ای امن، دور از پنجره، وسایل آویزان و اجسام پرتاب شدنی و در قسمت دیوار های داخلی و ترجیحا در طبقات پایین و نزدیک به محل خروج ایمن باشد. کفپوش های لغزنده و موانع محیطی پاک شوند تا خطر زمین‌خوردن کم شود.

کیف اضطراری برای سالمندان چه اقلامی باید داشته باشد؟

وی با اشاره به لزوم تهیه کیف اضطراری در زمان بحران، خاطرنشان کرد: وسایل کمکی سالمندان از جمله وسایل کمک حرکتی مانند عصا، واکر، عینک و سمعک، دندان مصنوعی باید در دسترس سالمندان باشد. فهرستی از وسایل و تجهیزات کمکی لازم برای سالمندان در قالب کیف اضطراری تهیه شود و در دسترس آنان و یا در نزدیک درب خروج قرار داده شود.

مرتضوی ادامه داد: این کیف حداکثر 7 تا 10 کیلوگرم، ضدآب و شامل داروهای مصرفی برای یک تا دو هفته، نسخه پزشک، انسولین و داروهای مورد نیاز باشد. کیسه و ظرف جمع آوری ادرار، پوشک بزرگسالان، دستمال مرطوب، غذاهای کنسروی نرم و کم نمک، کنسرو ماهی، خرما، بیسکویت، آب، بطری خالی برای ذخیره سازی، چراغ قوه، سوت، رادیو شارژی، گوشی شارژ شده، لباس زیر و شلوار اضافه، پتو، مدارک شناسایی و پزشکی و شماره تلفن آشنایان باید در این کیف باشد.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه توصیه می شود شماره تلفن آشنایان و مدارک هویتی سالمندان در جیب و همراه آنان باشد.

اقدامات لازم حین تهاجم یا هشدار

وی اقدامات لازم حین تهاجم یا هشدار را مهم ارزیابی و خاطرنشان کرد: حفظ آرامش، اولین اصل است؛ با صدای آرام صحبت کنید، دست سالمند را بگیرید و از جملات مثبت مانند همه چیز تحت کنترل است، استفاده کنید. حفاظت فوری، اصل مهم دیگر است؛ سالمند را به نزدیک‌ترین دیوار داخلی یا پناهگاه مانند زیر میز محکم هدایت کنید. هرگز نزدیک پنجره نایستید.

مرتضوی یادآور شد: علائمی مانند نبض، تنفس و فشارخون سالمندان را چک کنید. برای تنگی نفس یا درد قفسه سینه سالمند را در وضعیت نیمه ‌نشسته قرار دهید و دارو اورژانسی تحت نظر پزشک به او داده شود.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص جابجایی ایمن سالمند در شرایط بحران، تصریح کرد: دو نفر سالمند را از زیر بغل و زانوها همانند روش «صندلی انسانی» بلند کنند. یک نفر زیر بغل، نفر دوم زیر زانوها را بگیرد. در صورت تنها بودن از واکر یا عصا کمک گرفته شود. همچنین لازم است شبکه حمایتی و نقش همسایه ها و خویشاوندان از قبل مشخص شود.

وی مراقبت‌های پس از جابجایی در پناهگاه را با اهمیت دانست و گفت: سالمند در مکان خشک و به دور از جریان هوا باشد و زیر سالمند تشک نازک قرار دهید تا از زخم بستر جلوگیری شود و چرخش بدن هر ۲ ساعت برای پیشگیری از فشار بر نقاط خاص انجام شود.

از کم آبی در سالمندان غافل نشوید

مرتضوی با بیان اینکه توجه به کم آبی در سالمندان، حتی اگر احساس تشنگی نداشته باشند مهم است، تاکید کرد: ادرار تیره از علایم کم آبی در سالمندان است. بهتر است غذاهای نرم و پرکالری در وعده های کوچک برای سالمند تهیه شود. در صورت استفاده از پوشک، هر ۴-۶ ساعت پوشک تعویض و بدن تمیر و خشک نگه داشته شود. همچنین باید ظرف جمع آوری ادرار در دسترس سالمند باشد.