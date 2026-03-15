ساماندهی ۲۱۷ فرد در راه مانده در شرایط جنگی

به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف مقدمی معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، با اشاره به مسئولیت اجتماعی شهرداری تهران در قبال افراد در معرض آسیب اجتماعی اظهار داشت: افرادی که به دلایل مختلف در کلان‌شهر تهران حضور یافته و برای بازگشت به محل سکونت خود نیازمند حمایت و تهیه بلیط سفر هستند، تحت پوشش خدمات حمایتی قرار می‌گیرند. این اقدام با تلاش شبانه‌روزی مددکاران و با مشارکت ارزشمند تعاونی‌های مسافربری و خیرین انجام می‌شود.

مقدمی با تشریح آمار خدمات ارائه شده توسط مراکز فوریت های خدمات اجتماعی افزود: تاکنون ۱۰۴ نفر از درراه‌ماندگان در پایانه‌های اصلی شهر شناسایی و ساماندهی شده‌اند که از این تعداد، ۶۱ نفر در پایانه غرب، ۲۵ نفر در پایانه جنوب، ۱۱ نفر در پایانه شرق و ۷ نفر در محدوده حرم مطهر امام خمینی (ره) از خدمات تهیه بلیط و بازگشت به شهر خود بهره‌مند شده‌اند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: علاوه بر مراجعات حضوری به مراکز فوریت های خدمات اجتماعی پایانه‌ها، ۱۱۳ نفر دیگر نیز از طریق گشت‌های فوریت‌های اجتماعی در سطح معابر شناسایی و پس از طی مراحل مددکاری، فرآیند بازگشت آن‌ها به شهر محل سکونت شان تسهیل شده است.

معاون حمایت‌های اجتماعی سازمان رفاه خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تصریح کرد: از شهروندان درخواست می‌شود در صورت مشاهده افراد در راه‌مانده یا اشخاصی که نیازمند خدمات فوری حمایتی هستند، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ اطلاع‌رسانی کنند تا مددکاران ما در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به ارائه خدمات تخصصی و پیشگیری از بروز آسیب‌های اجتماعی اقدام کنند.