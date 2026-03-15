به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور با صدور اطلاعیهای اعلام کرد: در هفته پایانی اسفند و دو هفته نخست فروردین، عبور متناوب سامانههای بارشی از روی کشور پیشبینی میشود و لازم است هموطنان پیش از انجام سفرهای نوروزی، آخرین هشدارهای هواشناسی و وضعیت جوی را از طریق پایگاه اطلاعرسانی سازمان هواشناسی به نشانی www.irimo.ir دنبال کنند.
بر اساس آخرین نقشههای پیشبینی دما، میانگین دمای فروردینماه در کشور کمتر از نرمال برآورد شده است. همچنین در زمان فعالیت سامانههای بارشی، بیشترین میزان بارش در نیمه غربی کشور رخ خواهد داد و بارشها در مناطق واقع در زاگرس مرکزی و غرب کشور بیش از سایر مناطق خواهد بود.
بر پایه این گزارش، در روز یکشنبه ۲۴ اسفند سامانه بارشی از سمت غرب وارد کشور میشود و استانهای نیمه غربی شاهد بارش خواهند بود. در این روز بارشها در جنوب استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، شمال خوزستان و چهارمحال و بختیاری قابل توجه پیشبینی شده است.
در روز دوشنبه ۲۵ اسفند اغلب استانهای کشور با بارندگی مواجه خواهند شد و شدت بارش در چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد قابل توجه خواهد بود.
بر اساس پیشبینیها، روز سهشنبه ۲۶ اسفند بارشها در شمال شرق کشور و شرق سواحل دریای خزر قابل ملاحظه خواهد بود و در سایر استانهای شرقی نیز بارشهایی بهصورت خفیف رخ میدهد.
همچنین روز پنجشنبه ۲۸ اسفند سامانه بارشی جدیدی از غرب وارد کشور میشود که موجب بارش قابل توجه در جنوب آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، ایلام و لرستان خواهد شد. در این روز نیمه غربی کشور بارانی و در مناطق سردسیر بارش به شکل برف پیشبینی شده است.
در جمعه ۲۹ اسفند اغلب استانهای کشور شاهد بارش خواهند بود و شدت بارش در جنوب غرب کشور بیشتر خواهد بود.
بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، شنبه یکم فروردین بارشهای خفیف و پراکنده در اغلب نقاط کشور رخ میدهد که در مناطق جنوبی و شرق کشور نسبت به سایر مناطق بیشتر خواهد بود.
همچنین یکشنبه ۲ فروردین با ورود سامانه بارشی جدید، بارشهای قابل توجهی در نیمه غربی، جنوب غرب و جنوب کشور پیشبینی میشود.
در دوشنبه ۳ فروردین اغلب نقاط کشور بارندگی را تجربه خواهند کرد و در سهشنبه ۴ فروردین نیز بارشهای خفیف در بسیاری از استانها رخ میدهد که شدت آن در شمال شرق کشور بیشتر خواهد بود.
در نهایت روز چهارشنبه، ۵ فروردین استانهای خراسان رضوی و خراسان جنوبی شاهد بارش خواهند بود.
