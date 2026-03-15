به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «بارت دو ویور» (Bart De Wever) نخست‌ وزیر بلژیک در سخنانی اذعان کرد که در ارتباط با موضوع روسیه تنها یک راه برای کشورهای اتحادیه اروپا باقی است و آن توافق با مسکو است.

نخست‌ وزیر بلژیک در این باره گفت: چون ما قادر به تهدید ولادیمیر پوتین با ارسال تسلیحات به اوکراین نیستیم و نمی‌ توانیم بدون حمایت آمریکا او را از نظر اقتصادی خفه کنیم، تنها یک روش باقی مانده و آن توافق است.

«بارت دو ویور» سپس ادامه داد: آمریکا کاملاً در کنار اوکراین نیست و گاهی اوقات به پوتین نزدیک‌ تر به نظر می‌ رسد. ما بدون مجوز (اتحادیه اروپا) برای رفتن به مسکو و مذاکره، پشت میز مذاکره‌ ای نیستیم که آمریکایی‌ها در آن اوکراین را برای پذیرش توافق تحت فشار قرار دهند. من همین حالا به شما می‌گویم که چنین توافقی، برای ما توافق بدی خواهد بود.