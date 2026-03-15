طمع به طلای ۹۰ گرمی، سارق را در قم راهی زندان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ جعفر عباسعلی پور اظهار داشت: در پی وقوع یک فقره سرقت منزل از یک بانوی قمی، کارآگاهان اداره مبارزه با سرقت پلیس آگاهی استان قم بلافاصله پس از حضور در محل، تحقیقات خود را آغاز کردند.



وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از آن بود که سارق یا سارقین، طلای شاکی به وزن ۹۰ گرم و به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد تومان را به سرقت برده‌اند.



رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان اضافه کرد: با انجام اقدامات پلیسی تخصصی و بررسی سرنخ‌ های موجود، مشخص شد که سارق یکی از اقوام مالباخته است که بلافاصله هماهنگی‌های لازم با مقام قضائی صورت گرفت و با تلاش مأموران، متهم دستگیر و طلای مسروقه کشف و به شاکی تحویل گردید.