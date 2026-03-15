به گزارش خبرگزاری مهر، نشست مجازی معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم و معاونان فرهنگی و اجتماعی دانشگاههای کشور به منظور همگامسازی نقش دانشگاهها در دوران جنگ، چارچوبهای وظیفهای و نکات کلیدی همکاری برگزار شد؛ در این رویداد تاکید ویژهای بر ایجاد روح همبستگی و آمادگی دفاعی در نهاد علم مطرح شد.
شالچی معاون فرهنگی وزارت علوم، با اشاره به تاریخ افتخار دانشگاههای ایران در مقابله با تهدیدات به ویژه هشت سال دفاع مقدس و دفاع مقدس ۱۲ روزه، گفت: دانشگاهها باید به قطبی برای تقویت هویت ملی و دفاع از ارزشهای ملی و تمامیت ارضی تبدیل شوند؛ همزیستی علم و وفاداری ملی، مسیر آیندهسازمان است.
همچنین نقش فناوریهای نوین، سامانههای اطلاعرسانی فوری و برنامههای آموزشی درباره دفاع ملی نیز به عنوان ابزارهای کلیدی برای ایجاد «جو همدلی» در جمعیت دانشگاهی مطرح شد.
گفتنی است این جلسات بهصورت منظم در دوران دفاع ملی جنگ آمریکایی_ صهیونی برگزار خواهد شد.
