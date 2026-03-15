وزیر علوم: خط ثابت رهبر شهید انقلاب، عقیده، جهاد و شهادت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی صراف در برنامه عهد جنبش دانشجویی در مسجد دانشگاه تهران گفت: فقدان رهبر شهید انقلاب، بزرگ و خسارت سنگین است و به همین دلیل باید به خودت تسلیت دهیم. خداوند باید خودش این داغ را تسلی بدهد. خوشحالیم که این داغ کمی با انتخاب شایسته آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای تسلی پیدا کرد.

وی با قدردانی از نیروهای مردمی و بسیج گفت: این عزیزان، نقشه دشمن را نقش بر آب کردند. این نیروها خیابان و صحنه را که همیشه در صحنه هستند به اذن و اراده الهی تسخیر کردند و خواب آشفته دشمنان تعبیر نشد. اگر تاریخ رژیم منحوس صهیونی را مطالعه کنید می‌بینید دشمنان دهه‌ها به دنبال تحقق این امر هستند.

سیمایی عنوان کرد: واقعیت این است که تاریخ نشان می‌دهد رژیم صهیونیستی به دنبال از بین بردن ایران عزیز است. آنها ایران قوی را نمی‌خواهند و حتی از موقعیت ژئوپولتیک ایران هم ناراضی هستند لذا دنبال تجزیه و تضعیف ایران هستند. این جنایتکاران به صراحت اعلام کرده‌اند که بزرگترین تهدید برای ما ایران است و بدا به حال آن وطن‌فروشان که توسعه و رفاه ایران را از دشمنان می‌خواهند.

وی در پایان گفت: مقام معظم رهبری بیش از همه با گفتمان علم و فناوری آشنا بودند و سیاست‌های کشور را به این سمت هدایت کردند و به دنبال مرجعیت علمی ایران بودند. ما ان‌شاالله با پیروی از رهنمودهای آن رهبر شهید در دانشگاه‌ها حرکت می‌کنیم و به عنوان یک دانشگاهی، وصیت ایشان که حفظ وحدت و انسجام ملی است را پی بگیریم و حفظ نماییم.

بزرگترین حامی جریان علمی کشور شخص رهبر شهید انقلاب بود

رییس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز در این مراسم که در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: این مسجد بعد از حسینیه امام خمینی (ره) شاهد بیشترین حضور رهبر شهید انقلاب بوده است و این مسجد، محل تبیین و روشنگری و هدایتگری ایشان بود. جنبش دانشجویی مفتخر است به این که از میان همه اقشاری که توفیق دیدار داشتند دانشگاه و دانشجویان بیشترین جلسات را در محضر ایشان تجربه کرده‌اند و بیشترین دیدار با جریان علم و دانشگاه بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی رستمی افزود: ایشان بزرگ انقلابی عصر ما بودند و همه بچه‌های انقلابی دانشگاه رهروان ایشان هستند. در دیدارها ایشان شنوای تمام صحبت‌ها و نقدها و نکات بود و دانشجویان را بچه‌های خودشان می‌دانستند.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها عنوان کرد: ما بزرگ معمار ایران آینده، ایرانی که در دیدار اربعین دو سال پیش مژده آن را دادند و فرمودند اگر مقاومت کنید آن روزی را که همه منتظرش بودند را می‌بینید و ستون به ستون و آجر به آجر جامعه را برای آن معماری کرد را از دست دادیم.

وی یادآور شد: ایشان در بیانیه گام دوم فرمودند این گام دوم باید به مقدمه‌سازی برای طلوع خورشید ولایت عظمی تبدیل شود. بزرگترین حامی جریان علم کشور شخص ایشان بود. کسی که دست جریان دانشگاه را گرفت و پدرانه حمایت کرد شخص امام شهید ما بود.

رستمی تصریح کرد: ایران‌دوست‌ترین و وطن‌دوست‌ترین فرد، ایشان و امام راحل بودند و کسی به گرد پای ایشان در ایران‌دوستی نمی‌رسد. آقا از مردم راضی بودند و در دیدار آخر فرمودند که شما دشمن را مایوس کردید.

وی در پایان گفت: جریان دانشجویی خودشان را داغدار این مصیبت می‌دانند و همه داغدیده هستند. چه بسا شما دانشجویان انقلابی بیشتر این ابتلا را درک می‌کنید اما این ابتلا ما را رشد می‌دهد. همه در خدمت کشور و مردم هستند و ملت ما هم در حضور خیابان فعال هستند و این آن چیزی است که رهبر شهید انقلاب از ملت می‌خواستند. این ملت حماسه‌ساز است و این مسیری است که همگی می‌پیمایند.