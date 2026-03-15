  1. استانها
  2. لرستان
۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۶:۳۸

بیشترین بارندگی‌های لرستان در «شول‌آباد» به ثبت رسید

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان، بیشترین بارندگی‌های این استان در سامانه بارشی اخیر را مربوط به «شول‌آباد» با ۳۷.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به میزان بارندگی‌های لرستان در سامانه بارشی اخیر تا کنون، اظهار داشت: میزان این بارندگی‌ها در خرم‌آباد ۳۲.۲ میلی‌متر، بروجرد ۱۸.۳ میلی‌متر، کوهدشت ۱۷.۷ میلی‌متر، الیگودرز ۲۹.۱ میلی‌متر، پلدختر ۱۳.۸ میلی‌متر، دورود ۱۱.۶ میلی‌متر، الشتر ۱۳.۲ میلی‌متر و نورآباد ۲۴.۴ میلی‌متر بوده است.

وی میزان بارندگی‌ها در ازنا را ۱۸.۶ میلی‌متر، رومشکان ۲۸.۳ میلی‌متر، سراب دوره ۲۰.۲ میلی‌متر، معمولان ۱۳ میلی‌متر، «ایمان آباد» ۳۱.۷ میلی‌متر، «سیلاخور» ۱۶.۹ میلی‌متر، سپیددشت ۲۹.۲ میلی‌متر، «ریمله» ۲۷.۷ میلی‌متر و «شول‌آباد» ۳۷.۷ میلی‌متر اعلام کرد.

مدیرکل هواشناسی لرستان میانگین بارندگی‌ها در این سامانه بارشی اخیر در لرستان را ۲۲.۶ میلی‌متر عنوان کرد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها