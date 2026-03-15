۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۳۲

دفتر آیت‌الله سیستانی مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد

قم- دفتر آیت الله سیستانی با صدور اطلاعیه‌ای مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله سیستانی با صدور اطلاعیه‌ای مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد که متن آن اطلاعیه به شرح ذیل است:

از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم قوت شایع شهر است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد، دویست هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی، یک میلیون تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، پانصد هزار تومان تعیین شده است.

    • هادی IR ۱۹:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۴
      آیت الله سیستانی برای مقلدین خودش اعلام کرده است ما که مقلد امام خامنه‌ای هستیم

