به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر آیت الله سیستانی با صدور اطلاعیه‌ای مبلغ فطریه امسال را اعلام کرد که متن آن اطلاعیه به شرح ذیل است:



از آنجا که میزان زکات فطره برای هر فرد سه کیلوگرم قوت شایع شهر است، مبلغ آن برای فطریه بدل از آرد، دویست هزار تومان و برای فطریه بدل از برنج ایرانی، یک میلیون تومان و فطریه بدل از برنج غیر ایرانی، پانصد هزار تومان تعیین شده است.