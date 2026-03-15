محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: صدای مهیب انفجاری که شامگاه یکشنبه در نقاط مختلف شهرستان قصرشیرین شنیده شد، مربوط به عملیات خنثیسازی و انفجار کنترلشده مهمات عملنکرده به جا مانده از حملات قبلی در این منطقه بوده است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در راستای پاکسازی و ایمنسازی مناطق مرزی افزود: تیمهای تخصصی تشخیص و خنثیسازی مهمات، در قالب برنامههای ایمنی و پاکسازی منطقه، اقدام به شناسایی و امحای مهمات عملنکرده در محدوده خسروی کردند که در همین راستا انفجار کنترلشدهای انجام شد.
فرماندار قصرشیرین با بیان اینکه صدای این انفجار در برخی نقاط شهر به صورت مهیب شنیده شده است، تصریح کرد: این موضوع کاملاً تحت کنترل نیروهای تخصصی انجام شده و جای هیچگونه نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
وی همچنین از شهروندان خواست با حفظ آرامش، به شایعات توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که این انفجار ناشی از یک عملیات کنترلشده بوده است.
