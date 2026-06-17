صدای شنیده شده در سیریک مربوط به خنثی سازی مهمات جنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه صدای انفجار در شهرستان سیریک و مناطق اطراف آن در شرق هرمزگان، موجب نگرانی و واکنش شهروندان شد.
بر اساس پیگیریهای اولیه از منابع رسمی در استانداری هرمزگان ، صدای انفجارهای شنیدهشده در سیریک، ناشی از عملیات خنثیسازی و تخریب مهمات جنگی و ادوات بهجامانده از دشمن بوده که توسط نیروهای متخصص و با رعایت کامل اصول ایمنی در حال انجام است.
استانداری هرمزگان ضمن تأکید بر ایمن بودن کامل این عملیات، از شهروندان خواست که به شایعات و اخبار غیررسمی در فضای مجازی توجه نکنند و اطمینان داشته باشند که این اقدامات با هدف پاکسازی مناطق از هرگونه تهدیدات باقیمانده از دوران جنگ تحمیلی صورت میگیرد.
گفتنی است شهرستان سیریک در جریان جنگ تحمیلی سوم، یکی از مناطق هدفگیری و درگیری با دشمن بود و همواره احتمال وجود مهمات باقیمانده در برخی نقاط این منطقه وجود داشته که عملیات پاکسازی و خنثیسازی آنها بهصورت دورهای انجام میشود.
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