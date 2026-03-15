توزیع ۳۳۰ تن میوه شب عید در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا قاسمی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در جهاد کشاورزی سمنان از آغاز توزیع پرتقال و سیب در سراسر استان بهمنظور تامین نیاز بازار شب عید خبر داد.
وی افزود: در این مرحله ۲۱۰ تن پرتقال با قیمت هرکیلوگرم ۵۵ هزار تومان و ۱۲۰ تن سیب با قیمت هرکیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان از روز دوشنبه ۲۵ اسفندماه در استان سمنان توزیع خواهد شد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان با بیان اینکه این اقلام در غرفههای تعاونی روستایی استان و دیگر میادین و فروشگاههای میوه و ترهبار استان عرضه خواهد شد، بیان کرد: انتظار میرود با عرضه سیب و پرتقال با نرخ مصوب، شاهد تامین نیاز بازار شب عید و تعادل بیش از پیش بازار میوه در استان سمنان باشیم.
قاسمی بیان کرد: علاوه بر این میزان، بالغ بر ۱۵۰ تن سیب و پرتقال دیگر نیز با نرخ مصوب طی هفتههای آینده در استان توزیع خواهد شد.
