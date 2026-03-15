۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۳۵

برق مناطقی از ملارد قطع شد

ملارد- برق مناطقی از ملارد قطع شده و به گفته رئیس اداره برق این شهرستان، عوامل این اداره در حال رفع خاموشی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، برق در مناطقی از ملارد قطع شده است.

به دلیل اصابت چند پرتابه، چندین منطقه از شهرستان ملارد با قطع برق مواجه شده‌اند.

رئیس اداره برق در این خصوص گفت: نیروهای امدادی در حال تلاش برای رفع مشکل و برقراری مجدد جریان برق هستند.

