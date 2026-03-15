برق مناطقی از ملارد قطع شد

به گزارش خبرنگار مهر، برق در مناطقی از ملارد قطع شده است.
به دلیل اصابت چند پرتابه، چندین منطقه از شهرستان ملارد با قطع برق مواجه شدهاند.
رئیس اداره برق در این خصوص گفت: نیروهای امدادی در حال تلاش برای رفع مشکل و برقراری مجدد جریان برق هستند.
ملارد- برق مناطقی از ملارد قطع شده و به گفته رئیس اداره برق این شهرستان، عوامل این اداره در حال رفع خاموشی هستند.
