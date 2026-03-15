به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی با حضور در شرکت توزیع نیروی برق استان، از نزدیک در جریان میزان آمادگی پرسنل، تجهیزات و برنامه‌های پشتیبانی این شرکت در شرایط بحرانی قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش شبانه‌روزی همکاران صنعت برق؛ افزود: پایداری شبکه توزیع برق، نقشی حیاتی در ادامه خدمت‌رسانی سایر بخش‌های حیاتی دارد و برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی بین دستگاهی می‌تواند تاب‌آوری استان در شرایط اضطراری را افزایش دهد.

صادقی افزود: آمادگی امروز نیروهای توزیع برق حاکی از آن است که دشمن در محاسباتش اشتباه کرده و این نیروها با آمادگی عملیاتی، آماده مواجهه با هر سناریویی بوده و در هر صورت، بخشی از شبکه برق،‌ مراکز حیاتی و خدمات عمومی، بدون وقفه و یا با کمترین اختلال به کار خود ادامه خواهند داد.