حدود ۵۰ نقطه در استان زنجان مورد اصابت قرار گرفته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن صادقی با بیان اینکه در نتیجه حملات کور دشمن، به ۴۲۵ واحد مسکونی شهری خسارت وارد شد؛ گفت: ۱۸۷ واحد تجاری آسیب دیدند که خساراتی بالغ بر دهها میلیارد تومان بر جا گذاشت.

وی، یکی از حملات ددمنشانه دشمنان را تخریب معاینه فنی پایانه بار صبای شهر زنجام اعلام کرد و افزود: بر این اساس، ۱۱۰ واحد مسکونی روستایی، دواحد مجتمع خدماتی بین راهی، فرودگاه مسافربری، هفت واحد صنعتی، چند قطعه از راههای مواصلاتی، پل ورودی جاده اتوبان، ابنیه، راهدارخانه و یک واحد شبکه توزیع برق با صدها میلیاردتومان خسارت، مورد حمله قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در این حملات ۴۵ نقطه از استان در پنج شهرستان مورد اصابت ۶۶ حمله موشکی و پهبادی قرار گرفت.

استاندار زنجان ادامه داد، متاسفانه در این حملات،۴۳ نفر از مردم و شهروندان استانی اغلب زنان، کودکان، کارگران، نیروهای زحمتکش راهداری و ۱۶ نفر از هم استانی هایی که در سایر نقاط کشور به شهادت رسیده که پیکر آنها در زنجان به خاک سپرده شد.

وی با بیان اینکه در مجموع کل شهدای استان ۵۹ نفر اعلام شد؛ گفت: پنج نفر از آنها شهدا کودک، ۱۱ نفر زن، چهار نفر بالای ۵۰ سال، ۱۵ نفر ۱۹ ساله تا ۲۵ ساله را شامل می شود.

استاندار زنجان ادامه داد: همچنین ۳۲۴ نفر از هم استانی ها اعم از زن، کودک، کارگر شهری و روستایی مصدوم و زخمی شدند.

وی تاکید کرد: خوشبختانه وحدت و همبستگی عموم در یاری رساندن به مجروحین بسیار چشمگیر بود.

صادقی به نقش مهم دستگاههای امداد رسان و حوزه پزشکی از ابتدای حملات تا کنون اشاره کرد و افزود: اقدامات به موقع کادر بهداشت جامعه پزشکی، پرستاری و کادر درمان مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان ها همچنین تلاش جهادی آمادگی فوریتهای پزشکی، آتش نشانی، سازمان انتقال خون، هلال احمر و کمک های مردمی محله محور قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: با مساعدت های صورت گرفته، مجروحین جنگ، درمان و اغلب ترخیص شدند، تعدادی هم در مراقبت های ویژه و بخش های بیمارستانی بستری هستند.

استاندار زنجان در خصوص وضعیت خسارات اماکن مسکونی نیر گفت: در خصوص خسارت های وارده به اماکن مسکونی، تجاری و خودروها باید گفت که سازوکار لازم در خزانه ارزیابی خسارات و مکانیزم پرداخت ترمیم و بازسازی دیده شده که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

مشکلی در تامین اقلام اساسی و معیشت زنجانی ها نداریم

وی در ادامه با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته در حوزه تامین اقلام اساسی و معیشت استان مشکلی وجود ندارد؛ گفت: ترمیم ذخایر کالاهای اساسی و نهاده ها، اقلام اساسی نظیر گندم، شکر، جو و برنج برای بیش از ۶ ماه و برای سایر اقلام نظیر روغن؛ مرغ منجمد، گوشت گرم و منجمد و سایر فراورده های دام و طیور به میزان چند ماه ذخیره شده است.

صادقی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ کمبودی در بازار مشاهده نمی شود؛ اظهار داشت: اصناف و کسبه در این شرایط در کنترل قیمت ها و نظارت بر بازار فعال هستند و این همبستگی قابل تقدیر است.

وی اضافه کرد: در این راستا تامین مالی واحدهای پرورش دام و طیور در قالب شیوه های نوین و نیز تامین مالی مباشرین اقلام اساسی از محل تسهیلات سفر ریاست جمهوری، در جهت استمرار عرضه تامین اقلام اساسی انجام گرفته است.

استاندار زنجان گفت: همچنین برای استمرار تولید نان در شرایط احتمالی و یا در صورت بحران بی برقی، حدود ۲۲ درصد از واحدهای نانوایی استان مجهز به تجهیزات دوگانه سوز شده و تا سقف ۳۰ درصد در دست اقدام می باشد.

وی افزود: یک واحد صنعتی نان و دو پایگاه نان مجهز به سوخت دوگانه آماده به کار می باشند.

صادقی با بیان اینکه استان زنجان از تولید کنندگان عمده مرغ در کشور است؛ افزود: این استان علاوه بر تامین نیاز داخلی پشتیبان استان های تهران و البرز است. میانگین عرضه مرغ در استان در شرایط عادی روزانه حدود ۵۶ تن است که در روزهای اخیر بیش از ۹۰ تن در روز و در روز گذشته ۱۱۸ تن رسید.

استاندار زنجان یاد آور شد: قیمت کنونی مرغ گرم در استان زنجان نسبت به استانهای همجوار همواره پایین تر است.

وی اظهار داشت : این در حالی است استان زنجان معادل ۳۰ درصد از جمعیت، میزبان مسافرین و زنجانی های مقیم تهران و البرز بوده است.