به گزارش خبرگزاری مهر، وبینار بین المللی "حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سید علی حسینی خامنه‌ای؛ امام الوحده، منادی‌القدس و شهید رمضان‌المبارک " دوشنبه 26 اسفند ماه رأس ساعت 11 به وقت تهران برگزار می‌شود.

در این وبینار حجت الاسلام دکتر حمید شهریاری از ایران، دکتر داتوعزمی عبدالحمید از مالزی، مولوی حبیب الله حسام از افغانستان، شیخ غازی حنینه از لبنان،

دکتر فرید احمد پراچه از پاکستان، دکتر نور الدین بولحیه از الجزایر، حجت الاسلام و المسلمین عبد القادر عالمی از افغانستان، شیخ محمود ابوعجه از عراق، دکتر سوسن عبد الله الفضلی از یمن، حجت السلام و المسلمین اسماعیل دانش از افغانستان و دکتر ذهبیه الفاهم از تونس سخنرانی خواهند کرد.

علاقه‌مندان می‌توانند این وبینار را از طریق لینک https://live.taqrib.ir/ مشاهده کنند.