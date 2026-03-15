۲۴ اسفند ۱۴۰۴، ۲۳:۴۲

۳ مجروح در تجاوز دشمن به یک تالار در ورودی روستای قبچاق ملارد

۳ مجروح در تجاوز دشمن به یک تالار در ورودی روستای قبچاق ملارد

ملارد- تجاوز دشمن آمریکایی صهیونیستی به یک تالار در ورودی روستای قبچاق ملارد سبب مجروح شدن سه نفر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه دشمن آمریکایی صهیونیستی به یک تالار در ورودی روستای قبچاق ملارد حمله‌ور شد.

براساس اعلام جمعیت هلال احمر ملارد در جریان حمله سه تن مجروح که بلافاصه به مراکز درمانی اعزام شدند.

