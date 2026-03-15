حمله دشمن متجاوز به ۵۴ هزار و ۵۵۰ واحد غیرنظامی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیرحسین کولیوند با ارائه گزارشهای میدانی تیمهای امدادی و دادههای عملیاتی جمعآوریشده از سراسر کشور، این اقدامات را نقض آشکار اصول انسانی و حقوق بینالملل بشردوستانه دانست و تأکید کرد که این حملات مصداقی روشن از جنایت جنگی علیه غیرنظامیان است.
وی افزود: در این میان ۲۹ هزار و ۱۴۶ واحد مسکونی در استانهای مختلف کشور آسیب دیدهاند و ۶ هزار و ۸۵۱ واحد تجاری در سراسر کشور و ۱۸ هزار و ۱۸۰ واحد مسکونی و تجاری در استان تهران دچار خسارت و آسیب شدهاند.
رییس جمعیت هلالاحمر با بیان اینکه این آمار تنها اعداد خشک و سرد نیستند؛ اظهار کرد: هر واحد تخریبشده، خانهای است که خانوادهای در آن زندگی میکرده، مغازهای است که معیشت یک خانواده به آن وابسته بوده و خاطرات و زندگی مردمیکه امروز با رنج و خسارت روبهرو شدهاند.
دکتر کولیوند با اشاره به حمله دشمن به مراکز درمانی و هدف قرار دادن جان انسانها گفت: گزارشها نشان میدهد که ۲۳۶ مرکز درمانی، بهداشتی، اورژانس و دارویی در جریان این حملات آسیب دیدهاند.
به گفته وی، این مراکز شامل بیمارستانها، مراکز درمانی، پایگاههای اورژانس و داروخانههایی هستند که مأموریت آنها تنها نجات جان انسانها بوده است که در جریان این حملات، ۱۶ نفر از کادر درمان به شهادت رسیده و ۹۶ نفر از کارکنان حوزه سلامت مجروح شدهاند.
وی با تاکید بر اینکه حمله به مراکز درمانی و کارکنان سلامت، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه بینالمللی است، گفت: این اصول برای حفاظت از جان انسانها حتی در سختترین شرایط جنگی تدوین شدهاند.
رئیس جمعیت هلالاحمر با اشاره به آمار کودکان و مدارس در میان قربانیان و تخریبها، افزود: در حوزه آموزش نیز خسارات قابل توجهی ثبت شده به نحوی که ۱۲۰ مدرسه در مناطق مختلف کشور آسیب دیده یا تخریب شدهاند.
وی تصریح کرد: از میان شهدای این حملات نیز ۲۰۲ نفر کمتر از ۱۸ سال سن داشتهاند، کودکانی که باید آیندهسازان جامعه باشند، امروز در میان قربانیان خشونتی قرار گرفتهاند که هیچ توجیهی برای آن وجود ندارد.
کولیوند ادامه داد: در جریان این حملات، حتی نیروهای امدادی که مأموریت آنها نجات جان انسانها است نیز از آسیب در امان نماندهاند.
وی افزود: بر اساس گزارشهای عملیاتی بر اثر جنگ و حملات، ۱۷ مرکز جمعیت هلالاحمر آسیب دیدهاند، ۳۵ دستگاه خودروی عملیاتی امداد و نجات تخریب شدهاند، ٣۳ دستگاه آمبولانس هلالاحمر و اورژانس از چرخه عملیات خارج شدهاند.
کولیوند گفت: ٣ فروند بالگرد امدادی هلالاحمر و اورژانس آسیب دیدهاند، همچنین در جریان عملیات امدادرسانی ۱۰ نفر از نیروهای امدادی در شهرهای تهران، مهاباد و خمین مجروح شدهاندو در یکی از تلخترین لحظات این حوادث، حمیدرضا جهانبخش، نجاتگر فداکار جمعیت هلالاحمر استان اصفهان، هنگام امدادرسانی به مردم به شهادت رسید. او در حالی جان خود را از دست داد که تنها برای نجات جان دیگران در میدان حضور داشت.
رئیس جمعیت هلالاحمر در واکنش به این حوادث با تاکید بر اینکه این حملات نقض آشکار حقوق بشردوستانه است، اعلام کرد: حمله به خانههای مردم، مدارس کودکان، بیمارستانها و نیروهای امدادی نه تنها مغایر اصول انسانی و اخلاقی است، بلکه نقض آشکار حقوق بینالملل بشردوستانه و مصداق روشن جنایت جنگی محسوب میشود.
کولیوند تأکید کرد: حفاظت از غیرنظامیان، مصونیت مراکز درمانی، امنیت نیروهای امدادی و حمایت از کودکان در مخاصمات مسلحانه از اصول بنیادین حقوق بینالملل است و نقض این اصول نمیتواند بدون پاسخ باقی بماند.
رئیس جمعیت هلالاحمر ایران اعلام کرد که مستندسازی کامل این حملات و خسارات انسانی و زیرساختی در حال انجام است و پیگیری حقوقی این پرونده در سطح بینالمللی آغاز شده است.
به گفته وی، در همین راستا، گزارشهای مستند به نهادهای بینالمللی از جمله دادستان دیوان کیفری بینالمللی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فدراسیون بینالمللی جمعیتهای صلیب سرخ و هلالاحمر و سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر ارسال شده است تا روند ثبت و پیگیری این نقضهای جدی حقوق بشردوستانه دنبال شود.
کولیوند با ادای احترام به شهدای امدادگر، کادر درمان، معلمان، دانشآموزان و همه قربانیان این حملات گفت: امدادگران هلالاحمر ایران حتی در سختترین شرایط و زیر خطر حملات نیز از رسالت انسانی خود برای نجات جان انسانها دست نکشیدهاند و همچنان با روحیهای سرشار از ایثار و فداکاری در کنار مردم خواهند ماند.
نظر شما