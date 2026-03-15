تعیین ۲ نقطه برای تجمعات مردم انقلابی در شهرستان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه یکشنبه در سومین جلسه شورای هماهنگی برگزاری مراسمهای بزرگداشت شهادت حضرت آیتالله العظمی خامنهای (رض) در فرمانداری با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای برگزاری این مراسم اظهار داشت: با توجه به هماهنگیهای صورتگرفته، مرکز استان از آمادگی مناسبی برای برگزاری برنامهها برخوردار است و تلاش میشود مراسمها با نظم، انسجام و مشارکت گسترده مردم برگزار شود.
وی با اشاره به روند تصمیمگیریهای ملی در خصوص برنامهها افزود: مقرر شده است تا روز دوشنبه تصمیمات نهایی در سطح کشور اتخاذ شود و در صورت نیاز، جلسه تکمیلی برای هماهنگی بیشتر دستگاههای اجرایی برگزار خواهد شد.
فرماندار سمنان یکی از محورهای مهم برنامهریزی را هماهنگی در اطلاعرسانی و پرهیز از انتشار پیامهای متناقض عنوان کرد و گفت: لازم است تمامی دستگاهها در انتقال پیامها و اطلاعرسانیها با رویکردی واحد عمل کنند تا از بروز هرگونه سردرگمی در میان مردم جلوگیری شود.
صمیمیان با اشاره به برنامههای پیشبینیشده در روزهای آینده بیان کرد: اطلاعرسانی لازم برای حضور مردم در مراسمها انجام خواهد شد و جزئیات برنامهها در زمان مناسب به اطلاع عموم شهروندان خواهد رسید.
وی در ادامه با اشاره به تعیین مسیرها و نقاط مشخص برای مدیریت تجمعات مردمی اظهار داشت: برخی نقاط از جمله میدان سعدی، میدان قائم، معراج الشهدا، میدان معلم و میدان امام رضا(ع) برای هدایت جمعیت و استقرار موکبها در نظر گرفته شده است تا از تجمعهای پراکنده جلوگیری شده و برنامهها بهصورت منظم برگزار شود.
فرماندار سمنان همچنین از پیشبینی دو نقطه مشخص برای برگزاری مراسمهای شبانه خبر داد و افزود: محل هایی بهعنوان نقاط برگزاری برنامههای شبانه از ساعت ۲۲ تعیین شده است.
صمیمیان با تأکید بر توزیع متوازن برنامهها در سطح شهر گفت: برخی محلات از جمله خیابان امام(ره)، شهرک گلستان و سایر مناطق شهری نیز برای برگزاری بخشی از برنامهها در نظر گرفته شده و زمانبندی اجرای برنامهها با همکاری دستگاههای اجرایی و فرمانداری تنظیم خواهد شد.
وی در ادامه بر اهمیت تأمین امنیت و خدمات شهری تأکید کرد و گفت: نیروی انتظامی، پلیس راهور، آتشنشانی، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای خدماترسان برای مدیریت امنیت، ترافیک و ارائه خدمات در محلهای مشخص حضور خواهند داشت.
فرماندار سمنان با اشاره به برنامهریزی برای حضور سخنرانان و مداحان در این مراسمها افزود: دعوت از سخنرانان و مداحان کشوری و همچنین استفاده از ظرفیت گروههای فرهنگی و هنری استان در دستور کار قرار دارد تا برنامهها با کیفیت مناسب برگزار شود.
صمیمیان در پایان بر ضرورت مشارکت مردمی در اجرای برنامهها تأکید کرد و گفت: با برنامهریزی انجامشده تلاش خواهد شد با بهرهگیری از ظرفیت مساجد، پایگاههای بسیج و گروههای مردمی، مراسم بزرگداشت رهبر شهید با نظم، امنیت و حضور گسترده شهروندان برگزار شود.
