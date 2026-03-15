جوشقانیان: راهبرد آمریکا و اسرائیل قطعه قطعه کردن ایران اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد جوشقانیان شامگاه یکشنبه در مراسم وداع با پیکر شهید مدافع امنیت در میدان امام خمینی(ره) گرمسار همزمان با تجمع مردم ولایی این شهرستان با بیان اینکه سخن از مصالحه و سازش و مذاکره خلاف مبانی قرآن کریم است، تاکید کرد: در طول ۷۵ سال تاریخ صهیونیسم، بدترین جنایت ها از این رژیم منحوس سر زده است.

وی افزود: بالغ بر ۱۰۰ کودتا در ۱۰۰ سال اخیر به دست خبیث آمریکا و اسرائیل در دنیا رخ داده و جنگ افروزی های این ادم کشان سبب کشته شدن میلیون ها نفر در دنیا شده است

رئیس موسسه روایت سیره شهدا ادامه داد: آمریکا تنها با سیطره بر افغانستان و حمله به عراق و دیگر کشورهای منطقه موجبات کشته شدن دو میلیون نفر را فراهم کرده و داعش را نیز برای مقابله با اسلام ناب محمدی(ص) پدید آورده است که سبب آواردگی و کشته شدن میلیون ها نفر شد، تاکید کرد: همه اینها نشان دهنده دست خباثت بار آمریکا و اسرائیل است.

جوشقانیان همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از خصلت‌های صهیونیست‌ها در کنار آدم کشی، توطئه و خباثت، سیری ناپذیری و حرص است، گفت: طرح هایی مانند نیل تا فرات و خاورمیانه بزرگ و ... توطئه های شومی است که با هدف گسترس سیطره اسرائیل و آمریکا در منطقه طراحی شده است.

وی افزود: یکی از راهبردهای اسرائیل و آمریکا در حمله به ایران چه در جنگ ۱۲ روزه و چه در جنگ رمضان که رهبر عزیزمان را نیز شهید کردند، قطعه قطعه کردن ایران برای سیطره بهتر بر کشورمان است اما با اراده این مردم به هیچ کدام از اهداف شومشان دست پیدا نکرده اند.

رئیس موسسه روایت سیره شهدا با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی کاری کردند که هیمنه پوشالی آمریکا و اسرائیل در هم شکسته است، بیان داشت: خون مطهر رهبر شهید و دیگر شهدای انقلاب اسلامی به زودی به فضل الهی سبب بیرون کردن آمریکا و اسرائیل و شکست دشمنان خواهد شد.