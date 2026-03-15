به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین ولدی شامگاه یکشنبه در نشست خبری با بیان اینکه با تمهیدات اتخاذ شده و بسیج تمام امکانات، حمل کالای اساسی از بندر امام (ره) آغاز شده است، گفت: در پی فراخوان تمام واگنهای مخصوص حمل غلات در کشور، قریب به یک هزار و ۳۰۰ واگن با ظرفیت ۷۴ هزار تن نهاده دامی از بندر امام (ره) به سراسر کشور منتقل شده است.
وی با مقایسهی آمار حمل بار در بازه زمانی ۹ تا ۲۳ اسفند سال جاری و سال گذشته بیان کرد: در این بازه زمانی شاهد رشد ۱۰۰ درصدی در حمل نهادههای دامی بودهایم؛ به طوری که میانگین روزانه حمل واگن از ۴۴ واگن در سال گذشته به ۸۸ واگن در سال جاری رسیده است.
مدیرکل راهآهن جنوب، تداوم بارگیری روزانه با تشکیل قرارگاههای تخصصی و رصد دقیق را از عوامل تحقق این مهم دانست و افزود: با وجود واگنهای در حال بارگیری و واگنهای در سیر به سمت بندر امام (ره)، هیچ دغدغهای برای تأمین واگن و حمل کالای اساسی در روزهای آتی وجود ندارد.
ولدی در حوزه مسافری نیز با اشاره به کاهش شدید سفرها در ایام اخیر، خاطرنشان کرد: علیرغم کاهش ۸۰ درصدی مسافران، راهآهن جمهوری اسلامی ایران هیچ قطاری را حذف نکرده و تمامی قطارهای مسافری، چه بین شهری و چه حومهای، طبق برنامه حرکت کردهاند.
وی با تأکید بر اهمیت قطارهای حومهای در استان خوزستان، تصریح کرد: با جابجایی سالانه بیش از ۷۰۰ هزار مسافر حومهای، خوزستان رتبه دوم کشور را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
مدیرکل راهآهن جنوب در پایان ابراز امیدواری کرد که با یاری خداوند، طی ۱۳ تا ۱۵ روز گذشته هیچگونه وقفهای در حرکت قطارهای مسافری و باری رخ نداده و راهآهن توانسته است به رسالت خود در جابجایی بار و مسافر به نحو احسن عمل کند.
