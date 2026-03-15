سخنگوی سپاه: تنگه هرمز تحت کنترل کامل ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی‌محمد نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در آغاز هفته سوم نبرد، به تشریح ارزیابی خود از روند جنگ پرداخت و به پرسش‌ها درباره ادعاهای آمریکا و رژیم صهیونیستی در خصوص پیروزی و نابودی توانمندی‌های دفاعی ایران پاسخ داد.

وی در ابتدا ضمن تبریک و تسلیت به مناسبت شهادت امام شهید، فرماندهان نیروهای مسلح و اقشار مختلف مردم، به ویژه شهدای دبستان دخترانه میناب، ناو دنای ارتش و کارگران شهید در شهرک‌های صنعتی، از حضور به موقع و مؤثر مردم ایران در ۱۵ روز جنگ قدردانی کرد.

وی حضور مردم در راهپیمایی روز قدس را شگفت‌انگیز و بی‌نظیر توصیف کرد و افزود: کارشناسان فنی معتقدند که جمعیت روز قدس امسال به مراتب بیشتر از متوسط جمعیت در راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ها و روز قدس‌ها بوده است؛ به طوری که در برخی نقاط جمعیت دو برابر و در برخی دیگر ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش یافته است.

سردار نائینی همچنین به حضور چشمگیر مردم در تهران، علیرغم تهدیدات دشمن، بارندگی و خروج بخشی از جمعیت از پایتخت، اشاره کرد و این حضور را بی‌نظیر خواند.

سردار نائینی در ادامه، از همه رزمندگان اسلام، ارتش جمهوری اسلامی، فراجا و رزمندگان پنج نیروی سپاه، به خصوص بسیجیان عزیز در گشت‌های اطلاعاتی و ایست و بازرسی‌ها، صمیمانه تشکر کرد و تأکید کرد: انصافاً نقش این عزیزان ما در ایست و بازرسی‌ها کمتر از رزمندگانی که در سایت‌های موشکی فعالیت می‌کنند، نیست و به همین دلیل نیز دشمن همه اینها را هدف قرار می‌دهد.

وی با اشاره به ارزیابی ۱۵ روز جنگ، خاطرنشان کرد: جنگ‌ها آزمون سنجش قدرت دفاعی، آمادگی‌ها، تاب‌آوری و انسجام کشور، هماهنگی اجزاء حکمرانی در شرایط جنگ و اداره کشور در بحران هستند. سردار نائینی همچنین به قاعده‌ای مورد قبول صاحب‌نظران دفاعی و امنیتی اشاره کرد و گفت: ملاک پیروزی و شکست در هر جنگ، اهداف آن جنگ است. وی افزود: هر جنگی اهداف و طرح عملیاتی خود را دارد و بر اساس آن اهداف آغاز می‌شود.

سخنگوی سپاه پاسداران در خصوص اهداف دشمن، بیان داشت: این جنگ که آمریکایی‌ها راه‌اندازی کردند، برآوردشان این بود که با شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، که در رأس ساختار حکمرانی کشور قرار دارد، کشور دچار فروپاشی سیاسی می‌شود، دوگانگی در حکمرانی ایجاد می‌گردد، انسجام جامعه خدشه‌دار شده و جامعه دچار فروپاشی روانی می‌شود و ضد انقلاب روحیه می‌گیرد و شرایط برای به هم ریختن داخل کشور کاملاً فراهم می‌شود.

وی ادامه داد: برآورد آژانس اطلاعاتی آمریکا این بود که جنگی که طراحی کرده‌اند، یک جنگ محدود کوتاه‌مدت است و هرگز منطقه‌ای، فرسایشی یا در جغرافیای گسترده درگیر نخواهند شد. نتیجه این جنگ از دیدگاه آنها، به هم ریختن داخل کشور، شکل‌گیری سریع هرج و مرج و آشوب و سپس ایجاد ائتلافی منطقه‌ای و جهانی علیه ایران بود.

سردار نائینی، سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به سؤالی مبنی بر طراحی مراحل جنگ توسط اندیشکده‌ها، اظهار داشت: بله، همه اسناد آن وجود دارد و این برآوردها را خودشان (دشمنان) داشتند و در روزهای اول جنگ نیز به آن اذعان و اعتراف کردند.

وی با استعانت از خداوند متعال و عنایات الهی که در همه مواقف و مقاطع حساس به کمک آمده است، به تصمیم مجلس خبرگان برای معرفی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: رهبری جوان شد، با همان اندیشه و روحیه استکبارستیزی و با گفتمان مقاومت به میدان آمد و اولین بیانیه ایشان توسط مردم مشاهده و منتشر شد. ما در روزهای اول جنگ در شرایطی قرار گرفتیم که فرمانده کل قوا را نداشتیم و جامعه رهبری نداشت، زیرا آن ستون مستحکم جامعه هدف قرار گرفته بود.

وی یادآور شد: فرماندهان عالی جنگ، رئیس ستاد نیروهای مسلح کشور، فرمانده سپاه و برخی از فرماندهان دبیر شورای عالی دفاع، هدف قرار گرفتند و شهید شدند.. علی‌القاعده کشور باید هم دچار فروپاشی سیاسی و هم فروپاشی نظامی می‌شد. برآورد دشمن این است که کشور به سرعت دچار فروپاشی سیاسی، سپس فروپاشی دفاعی می‌شود و پس از آن مردم به میدان می‌آیند، داخل را به هم می‌ریزند و کار را تمام می‌کنند.

وی گفت: دشمن بر روی مؤلفه اقتدار سیاسی و نظامی کشور بسیار حساب کرده بود و طرحی کامل با تمام جزئیات را برای ضربه زدن و ایجاد فروپاشی در کشور تدوین کرده بود. اما همه چیز برعکس شد و پس از ۱۵ روز، دشمن امروز دچار تردید، استیصال و سردرگمی است و در میان نخبگان صهیونیستی، غربی و آمریکایی به بی‌برنامگی متهم شده است.

وی ادامه داد: اهداف این جنگ کاملاً روشن و واضح بود؛ در دو سه روز اول ترامپ صریحاً اعلام کرد که آماده پایان دادن به کار است و انگیزه‌ها و اهداف خود را به صراحت مطرح می‌کرد، اکنون ادبیات سردمداران جنگ که آن را طراحی کرده‌اند، عبور از فروپاشی است و بحث‌های درونی آن‌ها بر این متمرکز شده است که چگونه با جمهوری اسلامی کنار بیایند و ارتباط برقرار کنند.

سخنگوی سپاه پاسداران گفت: آن‌ها به شکست خود اعتراف کرده و واقعیت جمهوری اسلامی را پذیرفته‌اند و اکنون در مورد نحوه تعامل با جمهوری اسلامی و پایان جنگ فکر می‌کنند. تمام این مسائل بر اساس اسناد و مدارک است، هرچند که به صورت علنی بروز داده نمی‌شود و مباحث داخلی آن‌ها نیز به همین ترتیب است.

وی گفت: دشمنان تصور می‌کردند که نظام جمهوری اسلامی به یک ساختار فردی متکی است و بر اساس فهم غلطی از قدرت سیاسی، اجتماعی و دفاعی وارد جنگ شدند. آن‌ها توجه نداشتند که امام شهید ما،، دکترین و راهبرد جنگ را مشخص کرده بود و طرح‌های عملیاتی از قبل از شهادت ایشان بررسی و تصویب شده بود.

وی ادامه داد: فرماندهان عالی جنگ که به شهادت رسیدند، بازی جنگ را تمرین کرده بودند و طرح‌های مختلفی آماده و به تصویب رسیده بود، به همین دلیل در مقابل هر سناریوی دشمن، اقدام مشخصی تعریف شده بود. اگرچه به مردم ایران توصیه می‌شد که کشور به صورت عادی اداره شود و سایه جنگ برداشته شود، اما در نیروهای مسلح، فرض بر قطعی بودن جنگ بود.

سخنگوی سپاه گفت: فرماندهان در نیروهای مسلح، وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح، لحظه‌ای از آمادگی غافل نشدند. شهید پاکپور، فرمانده کل سپاه، در فاصله بین جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، شبانه‌روز به ترمیم خسارت‌های جنگ ۱۲ روزه، ارتقای آمادگی‌ها، تجدید نظر در راهبردها و تاکتیک‌ها و نوآوری در سلاح‌ها مشغول بود. نیروهای هوافضا، نیروی دریایی و وزارت دفاع نیز به همین ترتیب عمل کردند و آمادگی‌های نیروهای مسلح در لحظات اولیه جنگ رمضان به مراتب بیشتر از جنگ قبلی بود.

سردار نائینی درباره وظایف نیرو دریایی سپاه و ادعای دشمن مبنی بر نابودی آن گفت: مأموریت نیروی دریایی سپاه پاسخ به تعرضات دشمن در دریاست و این نیرو موظف است پایگاه‌های نظامی و شناورهای متخاصم را در کنار نیروهای هوافضا با عملیات موشکی و پهپادی هدف قرار دهد و اکنون نیز با قدرت روزافزون این مأموریت را انجام می‌دهد.

سردار نائینی افزود: تنگه هرمز در کنترل کامل نیروهای جمهوری اسلامی ایران قرار دارد و دشمن که ادعای اشراف بر منطقه و دریا و انهدام نیروی دریایی ما را دارد، اگر جرأت دارد ناوهای خود را به این منطقه نزدیک کند. شناورهایی که با پرچم‌های مختلف در منطقه حضور داشتند ولی مالکیت آن‌ها مربوط به آمریکا یا رژیم صهیونیستی بود، همگی هدف قرار گرفته‌اند؛ دشمن قبلاً ادعا می‌کرد که در صورت وقوع جنگ، تنگه هرمز را کنترل کرده، شناورها را اسکورت و امنیت منطقه و انرژی و نفت را تأمین خواهد کرد، اما اکنون از صحنه خارج شده است.

سردار نائینی تأکید کرد: ناوهای جنگی دشمن در فاصله ۳۰۰ تا ۴۰۰ مایلی انتهای دریای عمان قرار داشتند که با حملات موشک‌های کروز نیروی دریایی سپاه و سپس ارتش جمهوری اسلامی، بلافاصله از منطقه دور شدند و به احتمال زیاد آسیب‌های فراوانی دیده و برای اورهال رفته‌اند؛ مأموریت عملیاتی نیز از آن‌ها گرفته شده است. سایر تجهیزات دشمن نیز به همین سرنوشت دچار شده‌اند و پایگاه‌های دریایی آن‌ها اکنون در وضعیت نابسامان قرار دارند؛ تمامی سامانه‌ها و سازه‌ها در حوزه راداری، پدافندی، ذخایر مهمات، سازه‌های مختلف و جنگنده‌های متعدد آنان در سامانه‌های جنگ الکترونیک همگی هدف قرار گرفته است.

سردار نائینی ضمن رد ادعای آمریکا مبنی بر نابودی نیروی دریایی ایران، اظهار داشت: مگر ترامپ نمی‌گوید نیروی دریایی ایران را نابود کرده؟ پس اگر جرئت دارد ناوهایش را وارد منطقه خلیج‌فارس کند.

وی با بیان اینکه قدرت پدافندی کشور نسبت به جنگ ۱۲ روزه افزایش چشمگیری داشته است، افزود: حدود ۷۰۰ موشک و ۳۶۰۰ پهپاد تاکنون به اهداف آمریکایی و صهیونیستی شلیک شده است.

سخنگوی سپاه با تأکید بر حاکمیت کامل ایران بر تنگه هرمز، گفت: تنگه هرمز کاملا در مدیریت نیروی دریایی سپاه است و ایران حاکمیت کامل دارد.

سردار نائینی همچنین به توان موشکی ایران اشاره کرد و گفت: موشک‌هایی که الان استفاده می‌شود متعلق به یک دهه قبل است و بسیاری از موشک‌هایی که از جنگ ۱۲ روزه تا جنگ رمضان تولید کرده‌ایم هنوز بکار گرفته نشده است.

وی در پایان اعلام کرد: این چهارشنبه، چهارشنبه‌ای دشمن‌سوز خواهد بود. پایان جنگ زمانی است که دشمن بازدارندگی نظامی و اجتماعی ما را باور کرده باشد. ما دنبال تنبیه متجاوز هستیم و حملات سنگین و مخرب خود را به دشمن ادامه می‌دهیم.