به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، نهاد رادیو و تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع آگاه گزارش داد، ارتش و مراکز امنیتی این رژیم درخواست کردند که کابینه برای فراخوان ۴۵۰ هزار نیروی نظامی ذخیره وارد عمل شود.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی با وجود تبلیغات رسانه ای گسترده در خصوص قدرت پوشالی خود از مقابله با نیروهای حزب الله عاجز مانده است به طوری که روز گذشته روزنامه عبری زبان یدیعوت آحارانوت گزارش داد، حزب الله حتی بر اساس ارزیابی‌های درون ارتش رژیم صهیونیستی قدرت های گسترده تری نسبت به آنچه پیش‌بینی می‌شد از خود نشان داد.

در این گزارش آمده است، مقامات سیاسی رژیم صهیونیستی ابراز ناامیدی کرده و از طریق درز اطلاعات به رسانه ها این پیام را مخابره کرده اند که ارتش اسرائیل با دیدن واکنش حزب الله غافلگیر شده چرا که انتظار یک مداخله محدود را داشت.

پیشتر نیز محافل رسانه ای رژیم صهیونیستی اذعان کرده بودند که حزب الله شکست ناپذیر است.