مراسم بزرگداشت شهید رسانه مسعود سلیمی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت شهید مسعود سلیمی که روزهای گذشته در اثر حمله ناجوانمردانه آمریکایی-صهیونیستی در شهر مقدس قم به درجه رفیع شهادت نائل آمد، عصر یکشنبه با حضور خانواده شهید، جمعی از خبرنگاران، اصحاب رسانه و مسئولان استانی در گلزار شهدای علی بن جعفر(ع) به همت خانه مطبوعات استان قم، شهرداری قم، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و بسیج رسانه استان برگزار شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی

در این مراسم با تسلیت، شهادت رهبر معظم انقلاب اسلامی، فرماندهان، هموطنان و شهید سلیمی از شهدای رسانه قم در جنگ اخیر، با اشاره به ادامه مقاومت و ایستادگی ایران اسلامی و محور مقاومت در برابر تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، اظهار کرد: امروز تفاسیر آیات قرآن کریم در صحنه نبرد آمریکا و رژیم صهیونیستی با ایران اسلامی به‌ خوبی قابل مشاهده است.



وی بیان کرد: امروز جبهه‌ مؤمنان و مجاهدان در برابر استکبار جهانی ایستاده‌اند، در حالی که دشمنان به‌ویژه ترامپ، گمان می‌کردند با به شهادت رساندن رهبر معظم انقلاب اسلامی، حکومت اسلامی در کمتر از یک شبانه‌روز فروخواهد پاشید.



نماینده قم در خانه ملت افزود:دشمنان در محاسبات خود دچار اشتباه بزرگی شدند، چرا که با تدبیر رهبر معظم انقلاب قبل از شهادتشان و حضور آگاهانه مردم، جایگزینی فرماندهان شهید در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت گرفت و پاسخ ایران به تجاوزکاران در کمترین زمان ممکن صورت پذیرفت و جریان‌های اغتشاشی که امید داشتند پس از چنین اتفاقی وارد میدان شوند، ناکام ماندند.



روانبخش ادامه داد: امروز سرنوشت جنگ، بر خلاف خیال و طراحی دشمنان پیش می‌رود، به‌گونه‌ای که ترامپ نه‌تنها قادر به پیشبرد اهداف خود نیست، بلکه چه در صورت توقف و چه در ادامه جنگ، با شکست حتمی روبه‌رو خواهد شد و این، همان تحقق وعده الهی است که اگر اهل ایمان ایستادگی کنند، پیروزی از آن آنان خواهد بود.



وی خاطرنشان کرد: در این روزها ۱۷ پایگاه مهم آمریکایی در منطقه هدف قرار گرفته و خسارت‌های سنگینی به نیروها و تجهیزات آنان وارد شده و این موضوع چنان آنان را دچار سردرگمی کرده که دیگر توان تصمیم‌گیری منسجم در میدان نبرد ندارند.



وی در ادامه با اشاره به برخی شبهات مطرح‌شده درباره ضرورت تقویت بنیه دفاعی کشور گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم، ثمره دوراندیشی و آینده‌نگری رهبر معظم انقلاب اسلامی است که سال‌ها پیش نیروهای مسلح و جبهه مقاومت را برای چنین روزهایی آماده کردند.



حجت الاسلام روانبخش تأکید کرد: اکنون ۱۶ روز است که موشک‌های نیروهای مسلح ایران مواضع دشمن صهیونی و آمریکایی را هدف قرار گرفته و رژیم صهیونیستی در بیم و هراس از حمله به پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌های برق خود قرار دارد، زیرا به‌خوبی می‌داند هرگونه تجاوز جدید، با پاسخ قاطع جمهوری اسلامی ایران همراه خواهد شد، پاسخی که موازنه قدرت را در کل منطقه تغییر خواهد داد.



وی با یادآوری نقش خطیر رسانه‌ها در جنگ‌های شناختی امروز، بیان کرد: خبرنگاران و اصحاب رسانه در خط مقدم جنگ روایت‌ها قرار دارند و آنان باید با دقت، صداقت و مسئولیت‌پذیری، توانمندی‌ها و اقتدار ایران را برای افکار عمومی تبیین کنند و مانع از تحریف واقعیت‌ها توسط رسانه‌های معاند شوند.



حجت الاسلام روانبخش ابراز کرد: دشمنان از قدرت رسانه‌ ها در هراس‌اند تا جایی که رژیم صهیونیستی پخش تصاویر اصابت موشک‌های ایرانی به سرزمین‌های اشغالی را در رسانه‌های داخلی خود ممنوع کرده تا جامعه جهانی از واقعیت قدرت ایران آگاه نشود.



وی با تأکید بر ضرورت همبستگی ملی و پشتیبانی از ولایت فقیه گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت و اتحاد ملی هستیم تا در سایه حمایت از ولی فقیه زمان، کشور در برابر تهدیدها و توطئه‌های دشمنان مصون بماند.



نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتخاب آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی افزود: ایشان برای انتخاب خود تلاشی نکرد و این مجلس خبرگان بود که پس از بررسی گزینه‌های متعدد، ایشان را به‌عنوان شایسته‌ترین فرد برگزید، شخصیتی که چهل سال در کنار رهبر شهید پرورش یافت، بر نقشه‌های دشمنان اشراف کامل دارد و امیدواریم با شجاعت و درایت، نظام اسلامی را از بحران‌ها عبور دهد.