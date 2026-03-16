به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شبانکاره فرد با بیان اینکه چهارشنبهسوری یکی از رسوم قدیمی و زیبای ایرانیان است اظهار کرد: متأسفانه در سالهای اخیر به دلیل استفاده نادرست از مواد محترقه و آتشزا این شب به یک شب پرحادثه تبدیل شده است.
مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان با اشاره به آمار نگرانکننده حوادث سالهای گذشته گفت: متأسفانه هر ساله شاهد حوادث ناگواری در شب چهارشنبهسوری هستیم که از جمله آنها میتوان به سوختگیهای شدید، آسیبهای چشمی، انفجار مواد محترقه و آتشزا و همچنین حوادث ترافیکی اشاره کرد.
شبانکاره فرد اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی که هماکنون در آن قرار داریم، این حوادث نه تنها سلامت افراد را به خطر میاندازند بلکه هزینههای سنگینی را نیز به خانوادهها و نظام سلامت تحمیل میکنند.
وی به ارائه توصیههای ایمنی برای یک چهارشنبهسوری بیخطر پرداخت و افزود: اولین و مهمترین اقدام پرهیز از استفاده از مواد محترقه و آتشزا است و ما از والدین تقاضا داریم که بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند و از خرید و استفاده مواد خطرناک توسط آنها جلوگیری کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: از روشن کردن آتش در مکانهای پرخطر مانند نزدیکی مواد قابل اشتعال و درختان خشک خودداری شود و در صورت روشن کردن آتش حتماً از مواد ایمن و بیخطر استفاده شود و از ریختن مواد آتشزا مانند نفت و بنزین بر روی آتش خودداری شود
مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان در خصوص اقدامات ضروری در صورت بروز حادثه بیان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید و تا رسیدن نیروهای امدادی اقدامات اولیه را انجام دهید.
شبانکاره فرد در خصوص تمهیدات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برای شب چهارشنبهسوری گفت: ما در شهرستان تمام تمهیدات لازم را برای شب چهارشنبهسوری آماده کردهایم و تمامی مراکز بهداشتی و درمانی بخصوص مراکز شبانهروزی و همچنین بیمارستانهای ما در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و نیروهای اورژانس مستقر در ۱۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری و جادهای در نقاط مختلف شهرستان در حالت آمادهباش کامل هستند.
وی افزود: علاوه بر این، تیمهای متشکل از نیروهای آتشنشانی و هلالاحمر نیز برای رسیدگی به حوادث احتمالی آماده هستند
نظر شما