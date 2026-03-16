۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۱۱

آماده باش کامل مراکز درمانی دشتستان در شب چهارشنبه‌سوری

آماده باش کامل مراکز درمانی دشتستان در شب چهارشنبه‌سوری

بوشهر- مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان از آماده‌باش کامل مراکز درمانی این شهرستان در شب چهارشنبه‌سوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا شبانکاره فرد با بیان اینکه چهارشنبه‌سوری یکی از رسوم قدیمی و زیبای ایرانیان است اظهار کرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به دلیل استفاده نادرست از مواد محترقه و آتش‌زا این شب به یک شب پرحادثه تبدیل شده است.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان با اشاره به آمار نگران‌کننده حوادث سال‌های گذشته گفت: متأسفانه هر ساله شاهد حوادث ناگواری در شب چهارشنبه‌سوری هستیم که از جمله آن‌ها می‌توان به سوختگی‌های شدید، آسیب‌های چشمی، انفجار مواد محترقه و آتش‌زا و همچنین حوادث ترافیکی اشاره کرد.

شبانکاره فرد اضافه کرد: با توجه به شرایط جنگی که هم‌اکنون در آن قرار داریم، این حوادث نه تنها سلامت افراد را به خطر می‌اندازند بلکه هزینه‌های سنگینی را نیز به خانواده‌ها و نظام سلامت تحمیل می‌کنند.

وی به ارائه توصیه‌های ایمنی برای یک چهارشنبه‌سوری بی‌خطر پرداخت و افزود: اولین و مهم‌ترین اقدام پرهیز از استفاده از مواد محترقه و آتش‌زا است و ما از والدین تقاضا داریم که بر رفتار فرزندان خود نظارت داشته باشند و از خرید و استفاده مواد خطرناک توسط آن‌ها جلوگیری کنند.

این مقام مسئول ادامه داد: از روشن کردن آتش در مکان‌های پرخطر مانند نزدیکی مواد قابل اشتعال و درختان خشک خودداری شود و در صورت روشن کردن آتش حتماً از مواد ایمن و بی‌خطر استفاده شود و از ریختن مواد آتش‌زا مانند نفت و بنزین بر روی آتش خودداری شود

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان در خصوص اقدامات ضروری در صورت بروز حادثه بیان کرد: در صورت بروز هرگونه حادثه فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید و تا رسیدن نیروهای امدادی اقدامات اولیه را انجام دهید.

شبانکاره فرد در خصوص تمهیدات شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان برای شب چهارشنبه‌سوری گفت: ما در شهرستان تمام تمهیدات لازم را برای شب چهارشنبه‌سوری آماده کرده‌ایم و تمامی مراکز بهداشتی و درمانی بخصوص مراکز شبانه‌روزی و همچنین بیمارستان‌های ما در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند و نیروهای اورژانس مستقر در ۱۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ شهری و جاده‌ای در نقاط مختلف شهرستان در حالت آماده‌باش کامل هستند.

وی افزود: علاوه بر این، تیم‌های متشکل از نیروهای آتش‌نشانی و هلال‌احمر نیز برای رسیدگی به حوادث احتمالی آماده هستند

کد خبر 6775902

