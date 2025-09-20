انجام ۱۰ هزار عملیات امدادرسانی توسط ناوگان اورژانس دشتستان

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام جلال پور صبح ششنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان دشتستان دارای ۱۰ پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای و شهری است، افزود: با تکمیل و بهره‌برداری از پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای در حال احداث روستای طلحه، این آمار به ۱۱ پایگاه خواهد رسید.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتستان تصریح کرد: مجموعه اورژانس پیش بیمارستانی و فوریت‌های پزشکی شهرستان در حدود ۷۰ پرسنل دارد که از سال گذشته تاکنون بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ عملیات امدادرسانی انجام داده‌اند که نشان از مجموعه‌ای چابک، فعال و عملیاتی است.

جلال پور از شناسایی ۱۸ نقطه احداث پد بالگرد در شهرستان دشتستان خبر داد و تأکید کرد: با توجه به نیاز شهرستان به پدهای بالگرد بخصوص در مناطق صعب‌العبور و دور از دسترس، اعتبارات ویژه‌ای برای شناسایی و ساخت پدهای بالگرد در دشتستان در نظر گرفته‌شده تا با تکمیل آن در زمان لازم در فرایند امدادرسانی کمک کنند و در همین راستا پد بالگرد بیمارستان شهید گنجی نیز در حال تکمیل است.

وی بیان کرد: در حال حاضر یک پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای خیر ساز در روستای طلحه که از مناطق بخش بوشکان است، در حال احداث است و دو پایگاه اورژانس ۱۱۵ جاده‌ای بوشکان و قلعه سفید در سال گذشته تکمیل و به بهره‌برداری رسید و تمام پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ دارای ساختمان هستند.

خدمت‌رسانی ۲۹ آمبولانس در شهرستان دشتستان

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان، خاطرنشان کرد: ۲۹ آمبولانس در شهرستان مشغول خدمت‌رسانی به مردم هستند که ۲۰ آمبولانس به‌صورت فعال و مابقی پشتیبان هستند.

حمیدرضا شبانکاره فرد بیان کرد: از شهریورماه گذشته تاکنون در حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ مأموریت انجام گرفته که ۴ هزار و ۵۰۰ مورد ترافیکی و ۶ هزار و ۵۰۰ مورد غیر ترافیکی بوده است.

وی همچنین تصریح کرد: بالگرد اورژانس هوایی نقش بسیار مهمی در نجات جان مصدومین و بیماران بخصوص در مناطق بخش ارم و بوشکان داشته است و در یک سال گذشته ۱۰ مورد اعزام با بالگرد اورژانس هوایی در شهرستان صورت گرفته است.

وی گفت: دانش‌آموزان بخصوص سفیران سلامت دانش‌آموز یکی از پل‌های ارتباطی مدرسه با خانواده هستند که خوشبختانه در طی سال تحصیلی گذشته بیش از ۲ هزار دانش‌آموز آموزش‌های لازم در خصوص کمک‌های اولیه و پیشگیری از حوادث ترافیکی و چهارشنبه‌سوری توسط پرسنل اورژانس ۱۱۵ دریافت کرده‌اند.

مسئول اورژانس پیش بیمارستانی و مدیریت حوادث شهرستان دشتستان افزود: یکی از برنامه‌های مهم ما در حوزه اورژانس راه‌اندازی محلی برای برگزاری کلاس‌های آموزشی واحد اورژانس است و امیدواریم با برگزاری کلاس‌های باز آموزی بتوانیم در حوزه‌های فیزیکی، تجهیزاتی و آمبولانسی از نظر آموزش و کیفیت، خدمات مطلوبی را به مردم ارائه دهیم.