ایلالی: هرگونه توزیع و نگهداری مواد محترقه جرم است

سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مبانی قانونی هر گونه اقدامی اعم از عرضه و توزیع و یا فروش و نگهداری مواد محترقه که از مجرای وسائط نقلیه من جمله خودروها و یا فروشگاه ها و دیگر مجاری مختلف صورت پذیرد، جرم محسوب می‌شود و عاملان آن وفق موازین قانونی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و حسب مورد و با تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب فرایند دادرسی بازداشت خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در خصوص وضعیت وسائط نقلیه مرتبط در این رویدادها نیز تصریح کرد: وسائط نقلیه مورد استفاده در این موارد که عمدتا تحت عنوان حمل و انتقال مواد محترقه بکار گرفته می شوند پس از توقیف تا پایان تعطیلات نوروزی کماکان در پارکینگ خواهد ماند.