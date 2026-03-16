  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۵۲

ایلالی: هرگونه توزیع و نگهداری مواد محترقه جرم است

بجنورد- دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی گفت: هر گونه اقدام در فروش و نگهداری مواد محترقه جرم است.

سید جواد ایلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس مبانی قانونی هر گونه اقدامی اعم از عرضه و توزیع و یا فروش و نگهداری مواد محترقه که از مجرای وسائط نقلیه من جمله خودروها و یا فروشگاه ها و دیگر مجاری مختلف صورت پذیرد، جرم محسوب می‌شود و عاملان آن وفق موازین قانونی تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و حسب مورد و با تشکیل پرونده قضایی در چهارچوب فرایند دادرسی بازداشت خواهند شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان شمالی در خصوص وضعیت وسائط نقلیه مرتبط در این رویدادها نیز تصریح کرد: وسائط نقلیه مورد استفاده در این موارد که عمدتا تحت عنوان حمل و انتقال مواد محترقه بکار گرفته می شوند پس از توقیف تا پایان تعطیلات نوروزی کماکان در پارکینگ خواهد ماند.
کد خبر 6775903

