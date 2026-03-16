همکاری شمشیربازی و «بائو» منتفی نیست/ مربی فرانسوی روی نیمکت ایران

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون شمشیربازی که مرحله ای جدید از همکاری با «کریستین بائو» مربی مطرح فرانسوی را در دستور کار قرار دارد، قرار بود در هفته دوم اسفند شمشیربازان اسلحه سابر را راهی ایتالیا کند تا پیش از حضور در جام‌ جهانی پادووا در کمپ بین المللی زیر نظر این مربی شرکت داشته باشند.

این‌ اعزام اما به دلیل آغاز حمله آمریکایی -صهیونی به ایران منتفی شد، ضمن اینکه به دلیل ادامه جنگ و بسته بودن حریم هوایی کشور، مشخص نیست چه زمانی شرایط حضور مهیا شود.

این در حالی است که رئیس فدراسیون شمشیربازی تاکید دارد که همکاری «کریستین بائو» با این فدراسیون به قوت خود باقی است و شرایط جنگی در ایران، خللی در آن ایجاد نمی کند.

علیرضا پورسلمان در گفتگو ‌با خبرنگار مهر گفت: اعزام شمشیربازان اسلحه سابر به اولین کمپ بین المللی زیر نظر این مربی لغو شد اما این به منزله منتفی شدن همکاری موردنظر نیست.

وی با تاکید بر اینکه به خاطر شرایط اینترنتی در کشور برقراری ارتباطات بین الملل سخت است، گفت: با وجود این شرایط ‌به سختی، ارتباطاتی را با «کریستین بائو» برقرار کردیم، او به صورت مکرر تاکید دارد که به محض آرام شدن شرایط، شمشیربازان کشورمان زیر نظر او کارشان را آغاز کنند.

رئیس فدراسیون‌ شمشیربازی ادامه داد: خودمان متقاضی این بودیم که جای ایران در کمپ، به کشور دیگری داده نشود. «بائو» با این موضوع موافقت کرده و منتظر اعزام شمشیربازان کشورمان است.

پورسلمان تصریح کرد: پیش از این در مذاکرات شفاهی با «کریستین بائو»، به توافقات لازم برای دور جدید همکاری با او دست یافتیم، طی یک سفر این همکاری را با انعقاد قرارداد رسمی می کنیم. به زودی و در اولین فرصت این انعقاد قرارداد انجام می شود.

وی با بیان اینکه وزیر ورزش هم در جریان این همکاری قرار دارد، در مورد زمان این همکاری خاطرنشان کرد: توافق اولیه مبنی بر همکاری تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است، بعد از این بازی ها در مورد ادامه همکاری و چگونگی آن تصمیم گیری می شود.

«کریستین بائو در ناگویا روی نیمکت تیم‌ ملی ایران می نشیند؟»، پورسلمان در پاسخ به این پرسش گفت: نظر فدراسیون این است که این اتفاق بیفتد، حتی وزیر ورزش هم روی آن‌ تاکید دارد، بنابراین پیگیر انجام آن‌ هستیم.