حضور شمشیربازان ایران در قهرمانی آسیا با هدایت «کریستین بائو»

علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط همکاری «کریستین بائو» با تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر و چگونگی ادامه آن در رقابت های پیش رو توضیح داد و گفت: رایزنی برای دور جدید همکاری با این مربی مطرح فرانسوی را سال گذشته انجام دادیم و قرار بود اسفند و همزمان با حضور نمایندگان کشورمان در کمپ بین المللی ایتالیا این همکاری آغاز شود که حمله صهیونی - آمریکایی به کشور مانع از اجرای به موقع برنامه شد.

وی با یاداوری تعویق یک ماهه در آغاز همکاری فدراسیون شمشیربازی و بائو ادامه ادامه داد: بعد از آرام شدن نسبی شرایط و اعزام ملی پوشان به کمپ ایتالیا، این همکاری به صورت رسمی آغاز شد. ملی پوشان اسلحه سابر از اواخر فروردین درکمپ پادووا زیر نظر بائو تمرینات شان را آغاز کردند و همچنان هم پیگیر هستند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی در پاسخ به این پرسش که «قرار بود در دور جدید همکاری میان این فدراسیون و کریستین بائو، این مربی فاصله نزدیک تری با ملی پوشان داشته باشد و حتی شرایط نشستن او روی نیمکت ایران هم میها شود. تا به امروز چه اقداماتی در این زمینه انجام شده است؟»، گفت: در گرند پری کره جنوبی که محمد فتوحی که به عنوان تنها نماینده ایران حضور داشت، بائو عملکرد او را زیر نظر داشت و حتی گزارشی از وضعیتش هم به فدراسیون ارائه کرد. تیم ملی قرار است در جام جهانی مصر شرکت داشته باشد و اینگونه برنامه ریزی شده که بائو در این جام کنار ملی پوشان مان باشد.

پورسلمان با یادآوری اینکه جام جهانی مصر از اول خرداد آغاز می شود، تصریح کرد: خودِ بائو هم تاکید دارد که بتواند در معیت تیم ایران در این جام حضور داشته باشد. فعلا در کمپ ایتالیا کنار ملی پوشان مان حضور دارد. اینکه همراه آنها از ایتالیا به مصر سفر کند، مشخص نیست اما قطعا بائو در محل جام جهانی مصر حضور خواهد داشت و عملکرد ملی پوشان ما را هم زیر نظر دارد.

وی تاکید کرد: برنامه اصلی فدراسیون شمشیربازی این است که از حضور بائو در مسابقات قهرمانی آسیا بهره مند شویم. تلاش داریم که او را به عنوان مربی تیم در این رقابت ها روی نیمکت تیم ایران داشته باشیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با بیان اینکه رقابت های قهرمانی آسیا هفته سوم خرداد به میزبانی هند برگزار می شود، گفت: دوره پیش این رقابت ها را به خاطر مسائل داخلی ایران از دست دادیم و به خاطر از دست دادن امتیازات آن، متحمل افت زیادی در رنکینگ جهانی شدیم. بنابراین این دوره رقابت های قهرمانی آسیا برای مان اهمیت بیشتری نسبت به همیشه دارد. مهم است که با حضور نتیجه بخش در هند، امتیازات از دست رفته را جبران کنیم.

پورسلمان خاطرنشان کرد: بر همین اساس تلاش خواهیم داشت تیم ملی را با بهترین شرایط و امکانات راهی هند کنیم. از حالاهم به فکر تدارک لازم برای در اختیار داشتن بائو در هند هستیم به خصوص که او در حال حاضر هیچ تیمی را زیر نظر ندارد. تمام افراد تحت نظر بائو، به صورت انفرادی با او تمرین می کنند. ایران تنها تیمی است که او به صورت تیمی، تمرین بازیکنانش را زیر نظر دارد.