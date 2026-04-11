علیرضا پورسلمان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم ملی اسلحه سابر به ایتالیا به منظور حضور در کمپ بین المللی و شرکت در جام جهانی پادووا گفت: قرار بود این اعزام اسفند سال گذشته انجام شود که به دلیل حمله صهیونی - آمریکایی به خاک جمهوری اسلامی ایران، منتفی شد. طی این مدت به دلیل بسته بودن حریم هوایی کشور، عملا اعزام های بین المللی از دستور کار خارج شد با این حال طی رایزنی های متوالی با وزارت ورزش و شخصِ وزیر، مجوز اعزام زمینی ملی پوشان‌مان را گرفتیم تا فرصت ایجاد شده برای حضور در کمپ و تمرین زیر نظر «کریستین بائو» را از دست ندهیم.

وی ادامه داد:البته طی این مدت با خودِ بائو هم رایزنی هایی داشتیم و درخواست داشتیم که جای ایران در کمپ، به کشور دیگری داده نشود. بائو هم موافق این موضوع بود و حتی مکرر تاکید داشت که به محض آرام شدن شرایط، شمشیربازان کشورمان زیر نظر او کارشان را آغاز کنند.

رئیس فدراسیون شمشیربازی تصریح کرد: همکاری دوباره با بائو یک ماه به تاخیر افتاد اما این مربی طی این مدت، پیگیر وضعیت شمشیربازان اسلحه سابر کشورمان بود. او ضمن ابراز همدردی با آنها به خاطر شرایط جنگ در ایران و ابراز نگرانی بابت تاخیر در آغاز تمرینات شان، پیگیر اعزام زودترشان به ایتالیا بود که خوشبختانه محقق شد.

پورسلمان با تاکید بر اینکه حضور در کمپ بین المللی و تمرین زیر نظر کریستین بائو پیش از جام جهانی پادووا انجام می شود، در مورد شرایط تمرینی ملی پوشان گفت: جام جهانی پادوو با حدود یک ماه تاخیر، ۲۸ تا ۳۰ فروردین برگزار می شود. تا قبل از آغاز این جام، ملی پوشان کشورمان در کمپ تمرینی ایتالیا و زیر نظر بائو تمرینات شان را دنبال می کنند. محمد رهبری به عنوان مربی تیم ملی در این اعزام حضور دارد اما نظارت اصلی تمرینات با بائو است.

وی در پاسخ به این پرسش که «آیا در جریان جام جهانی پادووا، بائو کنار تیم ملی ایران خواهد بود و روی نیمکت ایران می نشیند؟»، گفت: صحبت ها و مذاکرات مان با این مربی بر مبنای این موضوع بوده که او در رویدادهای پیش رو، حتی المقدور کنار تیم باشد و از روی نیمکت ایران، ملی پوشان کشورمان را هدایت کند. تلاش داریم تا این اتفاق از همین جام جهانی پادووا بیفتد.

رئیس فدراسیون شمشیربازی با تاکید بر اینکه توافق اولیه با «کریستین بائو» بر مبنای همکاری تا بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا است، گفت: می خواهیم در ناگویا، بائو روی نیمکت تیم ملی ایران بنشیند. حتی وزیر ورزش هم روی آن‌ تاکید دارد، بنابراین پیگیر انجام آن‌ هستیم. بعد از بازی های آسیایی هم در مورد ادامه همکاری با بائو تصمیم گیری می شود.

پورسلمان همچنین در مورد ترکیب اعزامی به ایتالیا و به خصوص بازگشت فرزاد باهر ارسباران به این ترکیب گفت: باهر ارسباران مرداد سال گذشته از تیم ملی خداحافظی کرد اما او همچنان شرایط همکاری با این تیم را داریم. بنابراین با نظر موافق خودِ او، در ترکیب اعزامی قرار گرفت. او در کمپ ایتالیا تمریناتش را دنبال می کند و احتمالا با کاهش وزن در ترکیب جام جهانی قرار می گیرد.

وی همچنین در مورد وضعیت محمد فتوحی هم خاطرنشان کرد: نام فتوحی در فهرست شرکت کنندگان در کمپ ایتالیا و جام جهانی پادووا بود اما به خاطر مشکلات ویزا نتوانست با تیم اعزام شود. ویزای ایتالیا برای فتوحی صادر شد اما در زمان اعزام تیم، هنوز وارد پاسپورتش نشده بود. به همین دلیل اعزام با تاخیر را برای او در برنامه قرار دادیم.

رئیس فدراسیون شمشیربازی همچنین در مورد کنار رفتن نیما زاهدی از ترکیب تیم اعزامی به ایتالیا گفت: او در ترکیب قرار داشت و تا مرز ایران هم با دیگر ملی پوشان بود. اما پیش از خروج از مرز، به دلیل مشکلات خانوادگی، کناره گیری خود را اعلام کرد و به تهران بازگشت.