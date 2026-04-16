به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، ملی‌پوشان شمشیربازی ایران در اسلحه سابر که برای حضور در رقابت‌های جهانی راهی پادوا ایتالیا شدند، امروز (پنجشنبه ۲۷ فروردین) حریفان خود را شناختند.

احمدرضا شهمیری با بریتانیا، ونزوئلا، ژاپن، مجارستان، اسپانیا و رومانی همگروه است.

طاها کارگرپور با بریتانیا، ایتالیا، آلمان، ونزوئلا، هنگ کنگ و آمریکا در یک گروه قرار دارد.

نیما آقایی با بلغارستان، مجارستان، بریتانیا، آمریکا، ایتالیا و مصر بازی می‌کند.

پارسا پورسلمان نیز با چین، ژاپن، لهستان، اوکراین، اسپانیا و ایتالیا همگروه است.

هدایت این تیم بر عهده محمد رهبری است و فرزاد باهر هم به عنوان مربی این تیم را همراهی می‌کند.

این رقابت‌ها فردا (جمعه ۲۸ فروردین) در بخش انفرادی آغاز خواهد شد.