به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت اتوبوسرانی شهر تهران اعلام کرد: به منظور تسهیل رفت‌وآمد شهروندان و خانواده‌های معظم شهدا برای زیارت اهل قبور در بهشت زهرا(س)، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در روزهای ۲۸ و ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ خدمات رایگان ارائه می‌دهد.

سرویس‌ها از ساعت ۵:۳۰ تا ۱۹ از ۹ مبدأ اصلی تهران شامل شهرک ولیعصر(عج)، خاوران، میدان خراسان، شهرک شهید محلاتی، میدان رسالت، فلکه دوم نازی‌آباد، فلکه دوم صادقیه، فلکه سوم دولت‌آباد و میدان شهرری برقرار خواهند بود.

همچنین اتوبوس‌ها و ون‌های مخصوص معلولین و جانبازان و ناوگان مستقر در مترو حرم برای مسیر مترو حرم - میدان بصیرت نیز آماده خدمت‌رسانی هستند.

نظارت و کنترل سرویس‌ها توسط عوامل گشت در محل‌های اعلام‌شده انجام می‌شود.