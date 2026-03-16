بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس نقشه‌ها و مدل‌های هواشناسی طی امروز دوشنبه کماکان شاهد فعالیت سامانه بارشی بر روی جو استان خواهیم بود که انتظار داریم که در این مدت برای همه نقاط بارش باران گاهی همراه با رعدوبرق، در نواحی مستعد رگبار تگرگ و گاهی وزش باد شدید را شاهد باشیم.

وی گفت: همچنین در برخی شهرهای سردسیر و مناطق کوهستانی رگبار برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، افزود: پیرو هشدارهای صادره این شرایط با مخاطراتی همچون اختلال در تردد، لغزندگی جاده‌ها، اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، ایجاد رواناب و آب‌گرفتگی معابر، سیلابی شدن مسیل‌ها، احتمال بالا آمدن سطح آب رودخانه‌های فصلی و خشکه رودها، احتمال کولاک برف در محورهای مواصلاتی، خطر اصابت صاعقه، مه آلودگی هوا، خطر سقوط اشیاء و... همراه خواهد بود.

مرادپور، عنوان کرد: روز سه‌شنبه پوشش ابر و گاهی افزایش باد پدیده‌های غالب آسمان هستند؛ اما باتوجه‌به رطوبت حاکم، در برخی نقاط به‌ویژه جنوب شرق احتمال وقوع بارش‌هایی به‌صورت خفیف و پراکنده دور از انتظار نیست.

وی گفت: روز چهارشنبه جو استان نسبتاً آرام است؛ اما مجدداً از پنجشنبه ظهر تا اوایل هفته آتی سامانه بارشی دیگری بر روی آسمان استان فعال است که در صورت تثبیت به‌زودی هشدار هواشناسی مربوطه صادر می‌شود.

مدیرکل هواشناسی لرستان، یادآور شد: از نظر نوسانات دمایی، طی امروز و امشب دماها کاهش می‌یابند.