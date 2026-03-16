به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری تشریح جزئیات مراسم تشییع پیکر مطهر ۸۴ شهید والامقام ناوشکن دنا با حضور سردار حسن حسنزاده فرمانده سپاه محمد رسولالله (ص) تهران بزرگ، دریادار فرامرز بمانی جانشین نیروی دریایی ارتش و سردار حبیبالله جاننثاری معاون هماهنگکننده و امور مجلس بنیاد حفظ و آثار و ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت برگزار شد.
سردار حسنزاده در این نشست ضمن تقدیم درود به مردم انقلابی، فهیم و غرورآفرین ایران اسلامی، اظهار داشت: ما در مجموعه نیروهای مسلح مؤلفههای قدرت متعددی داریم که یکی از آنها نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران است؛ این نیرو بارها و بارها افتخارات بزرگی را برای نیروهای مسلح و ملت ایران آفریده است.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) با اشاره به افتخارات شهیدان حاضر در ناوشکن، تصریح کرد: همین عزیزان و رزمندگان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی بودند که در ماموریت ۳۶۰ درجه و پیمایش دور جهان افتخاری بزرگ برای ایران ایجاد کردند. از همان زمان آمریکاییها بغض و کینه این رزمندگان ایرانی را به دل گرفتند و نتواستند این عظمت و توانمندی را تحمل کنند.
وی افزود: رزمندگان ما در نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حین انجام رزمایش ۲۰۲۶ میلان هند که با حضور کشورهای دارای ظرفیتهای عالی دریایی برگزار شد، در آبهای بینالمللی در حال انجام ماموریت بودند؛ در این راستا، دشمنان جنایتکار، یعنی آمریکاییها و رژیم صهیونیستی که هیچ خط قرمزی برای خود قائل نیستند و به حقیقت استکبار و جهانخواری هستند، به این عزیزان و رزمندگان ما در ناوشکن دنا حمله کرده و آنها را مظلومانه به شهادت رساندند.
سردار حسنزاده ادامه داد: به خانوادههای محترم و معزز این شهدای عزیز که قهرمانان میهن ما هستند و جان خود را فدای وطن کردند، عرض تبریک و تسلیت دارم؛ این خانوادههای شهدا چشم و چراغ همه ما هستند؛ ملت فهیم و قدرشناس ایران اسلامی انشاءالله در روزهای آینده در مراسم وداع و تشییع پیکر این شهدای گرانقدر، قدرت اراده و وحدت ملی خود را به جهانیان نشان خواهند داد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) در خصوص زمان و مکان مراسم افزود: روز سهشنبه ۲۶ اسفند ساعت ۱۹ مراسم وداع با پیکر مطهر ۸۴ شهید ناوشکن دنا از عزیزان نیروی دریایی ارتش در میادین تهران برگزار میشود. از تمامی مردم عزیز دعوت میکنم که در این مراسم حضور یابند تا یک حضور دشمنشکن و معنادار داشته باشند که خود این حضور بخش بزرگی از دفاع مقدس و وحدت مقدس ما را شکل داده است.
وی همچنین از زمان مراسم تشییع پیکر شهدای عزیز خبر داد و گفت: روز چهارشنبه ۲۷ اسفند، مراسم تشییع پیکر شهدای عزیز ساعت ۱۳:۳۰ از میدان انقلاب آغاز خواهد شد. این شهدای مظلوم و مقتدر در دستان مردم عزیز تهران تشییع خواهند شد و سپس به سمت معراج شهدا منتقل خواهند شد. مراسمهای وداع و تشییع پیکر این عزیزان نیز در استانهای مربوطه برگزار خواهد شد.
سردار حسنزاده با تاکید براینکه شهدای ناوشکن دنا توانمندیهای دریایی جمهوری اسلامی ایران را به رخ جهانیان کشاندند و دنیا را متحیر توانمندی و فناوری کشور کردند، اظهار داشت: حضور مردم در این مراسمها بهویژه در مراسم تشییع، نشانگر اقتدار، وحدت و انسجام ملت ایران است. این حضور همچنین پیام محکمی به دشمنان خواهد داشت که ملت ایران به هیچعنوان تسلیم نخواهند شد و برای دفاع از انقلاب اسلامی، اسلام و میهن خود جانفشانی خواهند کرد.
فرمانده سپاه حضرت محمد رسولالله (ص) حضور حماسی عموم مردم در این مراسم را پشتوانه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران دانست و تاکید کرد: برگزاری تشییع شهدا با حضور گسترده مردم و نیروهای مسلح، نمایشگر یکپارچگی و قدرت اراده ملت ایران خواهد بود که همچنان از آرمانهای انقلاب اسلامی حمایت میکنند.
