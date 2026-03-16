ورود خودروی شخصی به آرامستان بهشت محمدی سنندج ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کوماربابایی نژاد اظهار کرد: در آستانه فرا رسیدن عیدفطر و نوروز باستانی و با هدف رفاه حال شهروندان برنامهریزی لازم برای حضور زیارتکنندگان اهل قبور توسط سازمان آرامستان شهرداری سنندج در آرامستان "بهشت محمدی" انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا کارکنان سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج در پنجشنبه آخر سال در آمادهباش کامل هستند.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج با تاکید براینکه در راستای ایجاد نظم و کاهش ترافیک دربهای ورودی آرامستان بهشت محمدی از دقایق اولیه ظهر پنجشنبه آخر سال بسته میشود، اضافه کرد: با توجه به اینکه هیچ خودرو شخصی اجازه ورود به داخل محوطه بهشت محمدی را ندارد این سازمان تمهیدات لازم را در خصوص جابجایی شهروندان به قطعات بالاتر اتخاذ کرده است.
بابایینژاد یادآور شد: در همین راستا ۲۲ دستگاه خودرو شامل ۱۵ دستگاه تاکسی و پنج دستگاه ون و ۲ دستگاه اتوبوس در روز پنج شنبه آخر سال برای حمل و نقل زیارت کنندگان اهل قبور درون محوطه آرامستان بهشت محمدی فعال است و به صورت کاملا رایگان به شهروندان خدمات ارائه میکنند.
وی خاطرنشان کرد: باهدف میزبانی شایسته از زیارت کنندگان اهل قبور در پنج شنبه آخرسال تمامی محوطه بهشت محمدی رفت و روب و نظافت کامل شده است و کارکنان این سازمان در قطعات مختلف آماده پاسخگویی به شهروندان هستند.
رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری سنندج اضافه کرد: با هدف خدماترسانی و رفاه هرچه بیشتر حال شهروندان و ایجاد نظم و جلوگیری از ترافیک یگانهای خدوم انتظامی، پلیس راهور و یگانهای امدادی شامل اورژانس ۱۱۵ و آتشنشانی در این روز در نقاط مختلف مستقر خواهند بود.
