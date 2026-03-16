حمایت ۷۰درصدی بنیاد علم ایران از برگزاری رویداد «شب علم»

به گزارش خبرگزاری مهر، «شب علم» رویدادی است که توسط دانشمندان و مروجان علم برای علاقه‌مند کردن عموم مردم به علم، طراحی و اجرا می‌شود. این رویداد به توسعه و گسترش علوم، تقویت آگاهی‌های عمومی از طریق ساده‌سازی علم، آموزش علوم با روش‌های جذاب و اشاعه بینش علمی و برقراری ارتباط میان علم و جامعه کمک می‌کند. شب علم برای شرکت‌کنندگان فرصت‌هایی را فراهم می‌کند تا به‌طور مستقیم با دانشمندان، کارشناسان، مهندسان و هنرمندان ارتباط برقرار کنند.

در این رویداد، بازدیدکنندگان این فرصت را پیدا می‌کنند تا با شرکت در آزمایش‌های واقعی، با پژوهشگران در مورد کارشان صحبت کنند و بینش دقیق‌تری از فرایندهای علمی به دست آورند. شب علم با ارائه برنامه‌های علمی متنوع، تحقیقات زنده، ارتباط کارکنان حاضر در محل، نمایشگاه‌ها و بخش‌های گوناگون، موضوعاتی خارج از برنامه درسی به حاضران ارائه می‌دهد. همچنین می‌تواند سبب ارتباط کودکان، نوجوانان و جوانان با علم شده و در ایجاد نگرش و درک علمی آنان نقش مهمی ایفا کند.

این رویداد، فضاهای فوق‌العاده‌ای را برای تعامل خانواده‌ها با یکدیگر فراهم می‌کند؛ فضایی برای یادگیری تجربیات الهام‌بخش، به‌یادماندنی و مشترک که باعث ترویج بحث و گفتگو بین گروه‌ها و نسل‌های مختلف می‌شود.

فراخوان چهارم رویداد شب علم از سوی بنیاد ملی علم ایران منتشر شد و بر اساس آن زمان فراخوان‌ از یکشنبه ۲۴ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ ادامه دارد. این رویداد با هدف ارتباط مؤثر جامعه دانشگاهی با عموم مردم و در بخش‌های علمی-آموزشی، فرهنگی و هنری، خاص کودکان و نوجوانان، ورزش و سلامت، جشنواره غذای سالم و نمایشگاه (برپایی غرفه‌ها و فروشگاه‌ها با موضوع فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها به زبان ساده) برگزار خواهد شد.

حوزه‌های اولویت‌دار این رویداد شامل تقویت ارتباط دانشگاه و مردم، اشاعه نگرش علمی، ترویج پرسشگری و خلاقیت علمی، روش‌های انتقال یافته‌های علمی به عموم مردم با ساده‌ترین و جذاب‌ترین روش‌ها تعیین شده است و دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی کشور مخاطب این رویداد هستند.

دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی متقاضی می‌توانند ۱تا ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۵ اقدام به ارسال پیشنهاده خود کنند.

سقف حمایت از رویداد برای برگزارکنندگان منتخبی که برای نخستین مرتبه از این حمایت بهره‌مند می‌شوند، مبلغ ۱۰ میلیارد ریال (معادل یک میلیارد تومان) تعیین شده و در صورت برخورداری رویداد از ویژگی‌های نوآورانه و با تأیید کارگروه و ناظران شب علم، میزان حمایت تا ۵۰درصد نسبت به مبلغ پایه قابل افزایش خواهد بود. همچنین دانشگاه‌هایی که با تأیید کارگروه، این رویداد را به‌صورت مشترک با یکی دیگر از دانشگاه‌ها برگزار کنند، از ۵۰درصد این سقف حمایت برخوردار خواهند شد. برگزارکنندگان منتخبی که برای بار دوم یا سوم رویداد «شب علم» را برگزار کنند، از ۷۰ درصد سقف حمایت شب علم بهره‌مند خواهند شد.