  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۲

نامه رییس سازمان نظام پزشکی به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت

رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که حملات آمریکا و اسرائیل به مراکز درمانی جنایت جنگی است؛ خواستار مجازات و غرامت هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، در نامه محمد رئیس زاده، رئیس کل نظام پزشکی ایران آمده است:

ریاست محترم سازمان جهانی بهداشت

جناب آقای تدروس آدهانوم

با سلام

توییت اخیر شما در خصوص جنایت جنگی نامیدن حملات به مراکز درمانی و کادر بهداشت و درمان ایران را مشاهده کردم. از این ابراز نظر سپاسگزارم، اما لازم است به اطلاع برسانم که از ابتدای جنگ رمضان تاکنون، برخلاف تمامی کنوانسیون‌های بین‌المللی و اصول انسانی و با نهایت وقاحت، 36 بیمارستان و مرکز درمانی، 153واحد ارائه خدمات بهداشتی، 46 پایگاه اورژانس و 33 دستگاه آمبولانس در کشور ما مورد هجوم رژیم‌های متجاوز آمریکا و صهیونیست قرار گرفته و در نتیجه این حملات تاکنون 17 نفر از کادر سلامت به شهادت رسیده‌اند.

همچنین، انبار دارویی شیرخشک، داروهای بیماران MS و داروهای بیماران صعب‌العلاج مورد اصابت قرار گرفته و نابود شده و تجهیزات بیمارستانی و لوازم مصرفی مورد نیاز بیماران نیز در حجم وسیعی آسیب دیده است. حال، آیا در مقابل این حجم از وحشی‌گری‌ها و اقدامات ضد انسانی، صرف ابراز تأسف شما به عنوان دبیرکل سازمان بهداشت جهانی (WHO) مرهمی بر خسارات و دردهای حوزه بهداشت و درمان کشور ما خواهد بود؟

اینجانب صراحتاً انتظار دارم نسبت به ایفای وظایف قانونی و عملی خود اقدام فرمایید. کمترین اقدام در این راستا، اتخاذ تدابیر تنبیهی بازدارنده علیه رژیم‌های متجاوز در حوزه بهداشت و درمان و پیگیری دریافت غرامت برای خسارات وارده به مراکز درمانی، تجهیزات پزشکی و دارویی می باشد.

کد خبر 6776032
محمد رضازاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها