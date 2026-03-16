۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا:

مراکز لجستیکی ناو «جرالد فورد» هدف نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به حضور ناو هواپیمابر جرالد فورد آمریکا در دریای سرخ گفت: مراکز لجستیکی و خدمات‌دهی به ناوگروه یاد شده، به‌عنوان هدف نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا با اشاره به حضور ناو هواپیمابر جرالد فورد آمریکا در دریای سرخ، این اقدام را به‌عنوان تهدیدی جدی علیه جمهوری اسلامی ایران تلقی کرد.

وی تأکید کرد که این ناو و ناوگروه همراه آن، به‌عنوان یک عامل بی‌ثبات‌کننده در منطقه شناخته می‌شوند.

سخنگوی قرارگاه افزود: لذا مراکز لجستیکی و خدمات‌دهی به ناوگروه یاد شده در دریای سرخ، به‌عنوان هدف نیروهای مسلح ایران محسوب می‌شود.

وی همچنین بر عزم و آمادگی نیروهای مسلح کشور برای دفاع از منافع ملی و امنیت کشور تأکید کرد و گفت که هرگونه تهدیدی با قاطعیت پاسخ داده خواهد شد.

سخنگوی قرارگاه خاتم‌الانبیا در پایان از جامعه بین‌المللی خواست تا نسبت به این تحرکات نظامی واکنش نشان دهد و بر لزوم دیپلماسی و گفت‌وگو برای کاهش تنش‌ها تأکید کرد.

هادی رضایی

