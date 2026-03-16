فریبا رایگان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: استرس فعلی در جامعه امری طبیعی است، اما باید مراقب باشیم که این فشار روانی به سلامت قلبی و جسمی ما آسیب نزند. به‌ویژه بیماران قلبی و فشارخونی باید با حفظ آرامش، خواب منظم و رعایت توصیه‌های پزشک، از تشدید علائم جلوگیری کنند.

وی، با تأکید بر اهمیت خواب شبانه کافی افزود: بیماران لازم است دست‌کم هشت ساعت خواب باکیفیت در شب داشته باشند.

رایگان توصیه کرد: در صورت نیاز، با مشورت پزشک از داروهای آرام‌بخش یا ترکیبات گیاهی کمک بگیرند تا کیفیت خواب حفظ شود.

این متخصص قلب در ادامه، از بیماران خواست از پیگیری مداوم اخبار نگران‌کننده، به‌ویژه اخبار جنگ و بحران، پرهیز کنند و تصریح کرد: ذهن باید بخشی از روز را در آرامش باشد؛ تماشای فیلم، شنیدن موسیقی یا تلاوت قرآن بسته به سلیقه هر فرد، می‌تواند به حفظ سلامت روان و کاهش فشار روحی کمک کند.

رایگان افزود: اطرافیان بیماران، به‌ویژه سالمندان، باید مراقب باشند داروها به‌موقع مصرف شود و یادآوری منظم داشته باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تأکید کرد : ارتباط مداوم با افراد دارای روحیه منفی یا ناامیدکننده می‌تواند منجر به افزایش فشار خون و نامنظمی ضربان قلب شود، بنابراین بهتر است این نوع ارتباطات در روزهای حساس به حداقل برسد.

وی درباره نحوه برخورد با افزایش ناگهانی فشار خون گفت: در مواقع ترس یا دریافت خبر ناخوشایند، افزایش فشارخون و ضربان قلب ممکن است طبیعی باشد، اما توصیه می‌شود بلافاصله فشار اندازه‌گیری نشود. حدود 10 دقیقه صبر کنید، از یک نوشیدنی آرام‌بخش استفاده کنید و بعد فشار را کنترل کنید.

این عضو هیأت علمی تأکید کرد: اگر فشار خون بالاتر از ۱۸۰ روی ۱۰۰ یا ۱۱۰ میلی‌متر جیوه باشد، باید فوراً با اورژانس ۱۱۵ تماس گرفت. در موارد خفیف‌تر، بیمار می‌تواند پس از نیم ساعت تا یک ساعت، دوباره فشار را اندازه‌گیری کند و در اولین فرصت با پزشک خود مشورت کند.

وی یادآور شد: بالا رفتن ضربان قلب تا حدود ۱۱۰ یا ۱۲۰ در اثر استرس طبیعی است، اما اگر پس از ۳۰ تا ۴۰ دقیقه همچنان بالا بود، تماس با اورژانس ضروری است.

این متخصص قلب تصریح کرد: اگر افزایش فشار خون همراه با درد سینه، تعریق سرد، سردرد، بی‌حسی یا لکنت زبان است، باید فوراً با اورژانس تماس گرفته شود. اما دردهای نقطه‌ای و کوتاه‌مدت قفسه سینه معمولاً نیازمند مراجعه فوری نیست و می‌توان بعداً با پزشک مشورت کرد.

رایگان ، با اشاره به ظرفیت بیمارستان‌ها در شرایط بحرانی کشور گفت: با وجود آمادگی مراکز درمانی، بهتر است بیماران فقط در موارد ضروری بستری شوند. در بسیاری از مواقع تماس با اورژانس یا مشورت تلفنی با پزشک کفایت می‌کند و از بستری غیرضروری جلوگیری می‌کند.