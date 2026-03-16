تداوم عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور ارتباطی هشتبندی به میناب

به گزارش خبرنگار مهر، فازل اول تعریض و بهسازی محور ارتباطی هشتبندی به میناب در محدوده گردنه های حادثه خیز آن به طول سه کیلومتر قریب به سه سال است که آغاز شده است.

در یک سال اخیر با پیگیری های مستمر نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه موجب پیشرفت چشمگیر در عملیات اجرایی آن شده است.

با تامین منابع مالی مورد نیاز پروژه قریب به نود درصد از عملیات اجرایی تعریض و بهسازی محور ارتباطی هشتبندی به میناب به سرانجام رسیده است و مابقی پروژه شامل تکمیل یک دهنه پل و آسفالت پروژه در مراحل پایانی قرار دارد.

نکته قابل توجه این پروژه آن است که پیمانکار پروژه با وجود شرایط جنگی که باعث تعطیلی بسیاری از پروژه ها شده است عملیات اجرایی را متوقف نکرده و عملیات اجرایی با قوت در حال انجام است که قابل تقدیر است.

شایان ذکر است منطقه هشتبندی هرمزگان به عنوان قطب کشاورزی استان نبود راه ارتباطی مناسب دسترسی به مرکز شهرستان و استان مهمترین مانع رشد و توسعه آن و همچنین جذب سرمایه گذاری و گردشگران است.