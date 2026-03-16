به گزارش خبرنگار مهر، معاملات صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت در بورس اوراق بهادار روز دوشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت گردش مالی حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان دنبال شد؛ بازاری که پس از وقفهای نزدیک به دو هفته، از ۱۷ اسفند دوباره فعالیت خود را از سر گرفته است و اکنون نشانههای جریان نقدینگی پرقدرت در آن به خوبی دیده میشود.
بررسی دادههای معاملاتی روز جاری نشان میدهد در مجموع ۸۷ صندوق درآمد ثابت در این روز معامله شدند و میانگین ارزش معاملات هر صندوق حدود ۳۴۶ میلیارد تومان بوده است. با این حال توزیع معاملات در این بازار یکنواخت نیست و بخش قابل توجهی از نقدینگی در تعداد محدودی از صندوقها متمرکز شده است.
صدرنشینی پاسارگاد و رقابت نزدیک چند صندوق بزرگ
در صدر جدول ارزش معاملات، صندوق درآمد ثابت پاسارگاد با حدود ۲ هزار و ۸۷۹ میلیارد تومان قرار گرفت. پس از آن تداوم اطمینان تمدن با حدود ۲ هزار و ۲۶۸ میلیارد تومان و اونیکس (صندوق درآمد ثابت کیمیا) با ۲ هزار و ۱۹۰ میلیارد تومان بیشترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
همچنین صندوقهای سپر سرمایه بیدار با بیش از ۲ هزار و ۲۷ میلیارد تومان و اعتماد آفرین پارسیان با حدود یک هزار و ۹۶۵ میلیارد تومان در جایگاههای بعدی قرار گرفتند و در مجموع پنج صندوق نخست بازار را تشکیل دادند.
در ادامه نیز صندوقهایی مانند ارمغان فیروزه آسیا، کارا، شمیم تابان، آوند مفید و یاقوت آگاه دیگر نمادهای پرمعامله بازار بودند که هر یک بیش از یک هزار میلیارد تومان معامله را تجربه کردند.
سهم بالای صندوقهای بزرگ از نقدینگی بازار
یکی از مهمترین ویژگیهای معاملات این روز، تمرکز قابل توجه ارزش معاملات در چند صندوق بزرگ بود. بهطوری که تنها ۵ صندوق نخست حدود ۳۷ درصد از کل ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند؛ رقمی معادل بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان.
با گسترش دامنه بررسی، مشخص میشود ۱۰ صندوق نخست بازار حدود ۶۰ درصد از کل معاملات را در اختیار داشتهاند؛ یعنی نزدیک به ۱۸ هزار میلیارد تومان از گردش مالی بازار تنها در 10 صندوق متمرکز بوده است.
این شاخصها نشان میدهد بازار صندوقهای درآمد ثابت همچنان به شدت تحت تأثیر چند صندوق بزرگ قرار دارد و رفتار نقدینگی در این بازار عمدتاً حول همین نمادها شکل میگیرد.
تسلط صندوقهای با مقیاس بزرگ
از منظر سطح معاملات نیز بخش مهمی از صندوقها در طبقه میانی قرار دارند. در این روز حدود 15 صندوق معاملاتی بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان ثبت کردند و بخش قابل توجهی از گردش بازار را به خود اختصاص دادند.
در مقابل، بیش از نیمی از صندوقها (۵۴ صندوق) ارزش معاملاتی کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان داشتند که نشان میدهد بخش بزرگی از بازار در مقیاسهای کوچکتر فعالیت میکند.
اختلاف چشمگیر سقف و کف معاملات
در انتهای جدول معاملات نیز چند صندوق با ارزش معاملات بسیار پایین قرار داشتند. از جمله سپهر خبرگان نفت با حدود 104 میلیون تومان، بازده ثابت با 163 میلیون تومان و اطمینان هیوا با 202 میلیون تومان که کمترین ارزش معاملات را ثبت کردند.
مقایسه این ارقام نشان میدهد فاصله میان بزرگترین و کوچکترین صندوق از نظر ارزش معاملات به بیش از ۲۷ هزار برابر میرسد؛ موضوعی که بیانگر شکاف قابل توجه در میزان نقدشوندگی صندوقهاست.
نشانههایی از بازگشت نقدینگی پس از توقف معاملات
معاملات صندوقهای درآمد ثابت از ۹ تا ۱۶ اسفند به دلیل جنگ تحمیلی متوقف شده بود و از ۱۷ اسفند دوباره از سر گرفته شد. دادههای معاملاتی روز ۲۵ اسفند نشان میدهد بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی به سمت صندوقهای بزرگتر و شناختهشدهتر هدایت شده است؛ صندوقهایی که معمولاً نقدشوندگی بالاتر و بازارگردانی فعالتری دارند.
در مجموع، الگوی معاملات این روز نشان میدهد بازار صندوقهای درآمد ثابت همچنان ساختاری متمرکز دارد و رفتار سرمایهگذاران بیشتر به سمت نمادهای بزرگ و پرگردش متمایل است؛ روندی که در بسیاری از روزهای معاملاتی این بازار نیز مشاهده میشود.
نظر شما