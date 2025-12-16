به گزارش خبرنگار مهر، بازار سرمایه امروز ۲۵ آذرماه تصویری دووجهی اما متمایل به تعادل مثبت از خود به‌جا گذاشت؛ از یک‌سو رشد قابل توجه شاخص‌ها و افزایش ارزش معاملات خرد و از سوی دیگر تداوم خروج محدود نقدینگی حقیقی و غلبه عددی صف‌های فروش، نشان می‌دهد بازار همچنان در حال هضم سطوح جدید قیمتی و سنجش پایداری روند صعودی است.

روند شاخص‌ها؛ همراهی بزرگان و کوچک‌ترها

در پایان معاملات، شاخص کل بورس تهران با رشد ۳۲ هزار و ۳۳۵ واحدی به سطح ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار واحد رسید که بیانگر حمایت نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز است. همزمان، شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴۲۸۹ واحدی در تراز یک میلیون و ۴۳ هزار واحد ایستاد؛ موضوعی که از گسترش نسبی تقاضا در کلیت بازار و عدم تمرکز صرف رشد بر چند نماد محدود حکایت دارد.

رشد همزمان این دو شاخص را می‌توان نشانه‌ای از کاهش واگرایی در عملکرد سهم‌ها دانست؛ وضعیتی که معمولاً در فازهای میانی روند صعودی مشاهده می‌شود.

معاملات؛ فعال اما نه هیجانی

ارزش معاملات بازار نقدی بورس به ۲۶۳ هزار میلیارد تومان رسید و حجم معاملات از ۵۲ میلیارد سهم فراتر رفت. ۹۸۴ هزار نوبت معامله نیز نشان می‌دهد بازار از حیث دادوستد در وضعیت فعالی قرار دارد؛ با این حال، بررسی جزئیات نشان می‌دهد معاملات امروز بیش از آنکه هیجانی باشد، رفتاری حساب‌شده و انتخاب‌محور داشته است.

در این میان، ارزش معاملات خرد ۲۲ هزار و ۵۴۸ میلیارد تومان یکی از مهم‌ترین متغیرهای امروز بازار بود؛ سطحی که تأیید می‌کند نقدینگی حقیقی همچنان در بازار حضور دارد، هرچند با درجه بالاتری از محافظه‌کاری.

جریان نقدینگی؛ پیام‌های متناقض

علیرغم بهبود شاخص‌ها، ۴۲۸ میلیارد تومان خروج نقدینگی حقیقی (خالص خرید حقوقی‌ها) ثبت شد. این رفتار را می‌توان ناشی از شناسایی سود کوتاه‌مدت توسط بخشی از سهامداران حقیقی پس از رشدهای اخیر دانست، نه الزاماً تغییر جهت روند بازار.

در مقابل، خروج ۲۸۳ میلیارد تومان نقدینگی از صندوق‌های درآمد ثابت پیام متفاوتی مخابره می‌کند. این داده نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌های کم‌ریسک در حال حرکت آهسته به سمت دارایی‌های پرریسک‌تر از جمله سهام است؛ رفتاری که معمولاً در فضای انتظارات تورمی یا امید به تداوم رشد بازار شکل می‌گیرد.

وضعیت صف‌ها؛ وزن تقاضا سنگین‌تر است

در پایان معاملات، ۹۰ نماد با صف خریدی به ارزش ۱,۰۶۶ میلیارد تومان همراه بودند؛ در حالی که ۱۸۷ نماد در صف فروش به ارزش ۸۰۲ میلیارد تومان قرار داشتند. اگرچه تعداد نمادهای دارای صف فروش بیشتر است، اما برتری ارزشی صف‌های خرید نسبت به فروش نشان می‌دهد تمرکز نقدینگی روی تعداد محدودی از نمادها با تقاضای قوی‌تر قرار گرفته است.

این وضعیت معمولاً در دوره‌هایی دیده می‌شود که بازار میان استراحت قیمتی و آماده‌سازی برای حرکت بعدی در نوسان است.‌

فرابورس؛ هم‌مسیر با بورس تهران

در فرابورس ایران نیز شرایطی مشابه بورس تهران رقم خورد. شاخص کل فرابورس با رشد ۱۷۰ واحدی به سطح ۳۱ هزار و ۵۹۶ واحد رسید. ارزش معاملات فرابورس از ۲ هزار و ۶۵ میلیارد تومان عبور کرد و ثبت ۴۲۵ هزار معامله، نشان‌دهنده حفظ تحرک معاملاتی در این بازار است؛ به‌ویژه در نمادهای کوچک‌تر و بازار پایه.

مجموع متغیرهای معاملاتی بازار سهام در روز جاری نشان می‌دهد بازار در مرحله تثبیت پس از رشد قرار دارد. رشد همزمان شاخص کل و هم‌وزن، افزایش ارزش معاملات خرد و خروج پول از صندوق‌های درآمد ثابت، مؤلفه‌های حمایتی بازار محسوب می‌شوند. در مقابل، خروج محدود نقدینگی حقیقی و غلبه عددی صف‌های فروش هشدار می‌دهد که تداوم روند صعودی بدون وقفه به محرک‌های بنیادی جدید وابسته است.

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود بازار با نوسان کنترل‌شده و چرخش نقدینگی بین صنایع مسیر خود را ادامه دهد؛ مسیری که بیش از هر چیز، تحت‌تأثیر متغیرهای سیاستی، وضعیت نرخ بهره و انتظارات تورمی معامله‌گران قرار خواهد داشت.