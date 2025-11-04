به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام امروز با فشار سنگین فروش و غلبه کامل عرضه‌کنندگان، یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را تجربه کرد. شاخص کل بورس تهران در پایان دادوستدها با ریزش ۴۱ هزار و ۲۸ واحدی، معادل حدود ۱.۲۶ درصد، تا سطح سه میلیون و ۲۲۴ هزار واحد عقب نشست و بار دیگر کانال مهم حمایتی خود را از دست داد.

شاخص کل هم‌وزن نیز که رفتار کلی نمادهای کوچک‌تر را نشان می‌دهد، با کاهش ۷۲۷۰ واحدی (حدود ۱.۲۶ درصد) به محدوده ۵۶۷ هزار واحد رسید؛ عددی که نشان می‌دهد فشار فروش تنها بر نمادهای بزرگ محدود نیست و کلیت بازار در وضعیت منفی قرار دارد.

فرار نقدینگی و افت تقاضا

ارزش معاملات خرد امروز بازار به ۱۳ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسید. داده‌های جریان نقدینگی نیز از خروج سنگین دو هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی حکایت دارد؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره تداوم فاز اصلاحی بازار را افزایش داده است. بررسی روند صندوق‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج منابع مالی مواجه بوده‌اند، در حالی‌که صندوق‌های مبتنی بر طلا ورود نقدینگی قابل‌توجهی را ثبت کردند؛ نشانه‌ای از چرخش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن.

سقوط لیدرها و افت گروهی شاخص‌ها

تقریباً تمامی شاخص‌های صنعت از خودرو و بانکی گرفته تا فلزات اساسی در محدوده منفی معامله شدند. نمادهای کالایی و بانکی، که همواره نقش لیدری در بازار دارند، بیشترین سهم را در افت شاخص کل داشتند و اغلب در محدوده‌های صف فروش قرار گرفتند.

چهره معاملات؛ تسلط عرضه و بی‌اعتمادی خریداران

در بسیاری از نمادهای بزرگ و کوچک صف‌های فروش سنگینی تشکیل شد و تقاضای مؤثر برای جمع‌آوری عرضه‌ها دیده نشد. افزایش حجم معاملات در محدوده‌های منفی، بازتابی از رفتار هیجانی و نگرانی معامله‌گران از ادامه ریزش قیمت‌ها بود.

در بازار فرابورس نیز وضعیت مشابهی حاکم بود؛ شاخص کل فرابورس با افت ۳۹ واحدی به عدد ۳۹ هزار و ۵۵ واحد رسید و معاملات این بازار نیز روزی تماماً نزولی را پشت سر گذاشت.

روند امروز نشان می‌دهد که اعتماد دوباره به بورس هنوز بازنگشته و سرمایه‌گذاران حقیقی با وجود ارزندگی بسیاری از سهم‌ها، ترجیح می‌دهند نقد بمانند یا به دارایی‌های غیرریسکی پناه ببرند؛ امری که در صورت تداوم، می‌تواند دوره رکود تازه‌ای را در بازار سرمایه رقم بزند.