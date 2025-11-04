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۱۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۳۱

سقوط سنگین بورس؛ عقب‌نشینی شاخص کل به کانال ۳.۲ میلیون واحد

سقوط سنگین بورس؛ عقب‌نشینی شاخص کل به کانال ۳.۲ میلیون واحد

بازار سهام امروز در فضایی سراسر منفی و تحت فشار شدید عرضه‌کنندگان، یکی از تیره‌ترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را پشت سر گذاشت.

به گزارش خبرنگار مهر، بازار سهام امروز با فشار سنگین فروش و غلبه کامل عرضه‌کنندگان، یکی از بدترین روزهای معاملاتی ماه‌های اخیر را تجربه کرد. شاخص کل بورس تهران در پایان دادوستدها با ریزش ۴۱ هزار و ۲۸ واحدی، معادل حدود ۱.۲۶ درصد، تا سطح سه میلیون و ۲۲۴ هزار واحد عقب نشست و بار دیگر کانال مهم حمایتی خود را از دست داد.

شاخص کل هم‌وزن نیز که رفتار کلی نمادهای کوچک‌تر را نشان می‌دهد، با کاهش ۷۲۷۰ واحدی (حدود ۱.۲۶ درصد) به محدوده ۵۶۷ هزار واحد رسید؛ عددی که نشان می‌دهد فشار فروش تنها بر نمادهای بزرگ محدود نیست و کلیت بازار در وضعیت منفی قرار دارد.

فرار نقدینگی و افت تقاضا

ارزش معاملات خرد امروز بازار به ۱۳ هزار و ۸۳۱ میلیارد تومان رسید. داده‌های جریان نقدینگی نیز از خروج سنگین دو هزار و ۱۳۷ میلیارد تومان پول حقیقی حکایت دارد؛ رقمی که نگرانی‌ها درباره تداوم فاز اصلاحی بازار را افزایش داده است. بررسی روند صندوق‌ها نشان می‌دهد صندوق‌های درآمد ثابت نیز با خروج منابع مالی مواجه بوده‌اند، در حالی‌که صندوق‌های مبتنی بر طلا ورود نقدینگی قابل‌توجهی را ثبت کردند؛ نشانه‌ای از چرخش سرمایه‌گذاران به سمت دارایی‌های امن.

سقوط لیدرها و افت گروهی شاخص‌ها

تقریباً تمامی شاخص‌های صنعت از خودرو و بانکی گرفته تا فلزات اساسی در محدوده منفی معامله شدند. نمادهای کالایی و بانکی، که همواره نقش لیدری در بازار دارند، بیشترین سهم را در افت شاخص کل داشتند و اغلب در محدوده‌های صف فروش قرار گرفتند.

چهره معاملات؛ تسلط عرضه و بی‌اعتمادی خریداران

در بسیاری از نمادهای بزرگ و کوچک صف‌های فروش سنگینی تشکیل شد و تقاضای مؤثر برای جمع‌آوری عرضه‌ها دیده نشد. افزایش حجم معاملات در محدوده‌های منفی، بازتابی از رفتار هیجانی و نگرانی معامله‌گران از ادامه ریزش قیمت‌ها بود.

در بازار فرابورس نیز وضعیت مشابهی حاکم بود؛ شاخص کل فرابورس با افت ۳۹ واحدی به عدد ۳۹ هزار و ۵۵ واحد رسید و معاملات این بازار نیز روزی تماماً نزولی را پشت سر گذاشت.

روند امروز نشان می‌دهد که اعتماد دوباره به بورس هنوز بازنگشته و سرمایه‌گذاران حقیقی با وجود ارزندگی بسیاری از سهم‌ها، ترجیح می‌دهند نقد بمانند یا به دارایی‌های غیرریسکی پناه ببرند؛ امری که در صورت تداوم، می‌تواند دوره رکود تازه‌ای را در بازار سرمایه رقم بزند.

کد مطلب 6645190
محمدحسین سیف اللهی مقدم

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    نظرات

    • ناشناس IR ۱۵:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      0 0
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      سلام بخش خصوصی یکی از پایه‌های اصلی اقتصادی است اما متاسفانه مدیریت آن تحت تاثیر نااهلان است وبا هر بهانه واقعی يا غير واقعی جریان بازار را تحت تاثیر قرار داده و خسارت جبران ناپذیر به سهام داران وارد می‌کنند بطوریکه باضرر خارج شوند و یا جرأت خرید را از مردم بگیرند و مدام با سرکوب نوسانگیری و مردم ناراضی وعاصی کنند چون خود از مزایای مدیریتی و انتهای.... بسیار منتفع و اختیارات نوسان را نیز بهره‌ مند هستند
    • IR ۱۶:۰۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
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      قیمت بیش از ۵۰۰ سهم از سال ۹۹ بین ۷۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته این یعنی رشد سال ۹۹ خنثی شده و اگه رشد دوباره مثل سال ۹۹ هم اتفاق بیفتند باز هم قادر به جبران زیان مالباختگان ۹۹ نیست!
    • IR ۱۶:۱۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۱۳
      1 0
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      بیش از نصف بورس هنوز هیچ حرکتی نکرده اند اگه خدای نکرده اصلاح بکنه بیشترین آسیب را سهام های کوچک خواهند دید قیمت بسیاری از سهام های کوچک به سال ۹۴ برگشته واقعا انصاف نیست دوباره برگردیم به بدتر از جایی که بودیم!

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