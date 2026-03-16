جزئیات توزیع میوه ایام پایانی سال در استان بوشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، شیر علی بهادری اظهار کرد: پیرو تصمیمات کمیته تنظیم بازار و کمیته راهبری تنظیم بازار استان بوشهر توزیع میوه ایام پایانی سال از ۲۴ اسفندماه جاری آغاز شده است.
وی افزود: میوه تنظیم بازار شامل سیب درختی به قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰ هزار تومان و پرتقال والنسیای جنوب به قیمت هر کیلوگرم ۱۱۵ هزار تومان برای مصرفکننده است.
بهادری تصریح کرد: عرضه این میوهها در غرفه و جایگاههای عرضه مشخص شده در مرکز استان و شهرستانهای استان بوشهر توسط مباشرین تعاون روستایی آغاز شده است.
وی ادامه داد: با وجود روستا بازارها در سال جاری، روند توزیع تسریع و دسترسی مردم آسانتر خواهد بود.
مدیر سازمان تعاون روستایی استان بوشهر خاطرنشان کرد: میوه شب عید امسال شامل ۴۵ تن سیب زرد و قرمز با کیفیت خوب و همچنین ۶۰ تن پرتقال والنسیای جنوب ذخیرهسازی شده است.
وی تأکید کرد: این ذخیرهسازی به اندازه میزان مصرف و با قیمت مصوب کمیته راهبری تنظیم بازار انجام گرفته است.
بهادری اضافه کرد: با توجه به ذخیرهسازی مطلوب و روند پایش و نظارت صورت گرفته بر کیفیت و کمیت، روند توزیع تا فروردین پیشرو ادامه خواهد داشت.
وی گفت: روند اجرای طرح تنظیم بازار میوه با نظارت سازمان جهاد کشاورزی و تعاون روستایی، توسط سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری بوشهر انجام میشود.
