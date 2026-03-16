تشکیل بیش از سه هزار پرونده تخلفاتی صنفی در استان قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم محمدیصدر اظهار کرد: از پانزدهم بهمنماه سال جاری و همزمان با اجرای طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و نوروز ۱۴۰۵، نظارت بر عرضه اقلام اساسی و کالاهای مؤثر در سبد خانوار و همچنین ثبت اطلاعات موجودی کالا در سامانه جامع انبارها با جدیت دنبال شده است.
وی افزود: از زمان آغاز این طرح تاکنون یکهزار و ۹۱۰ مورد بازرسی با هدف شناسایی و برخورد با واحدهای اقتصادی متخلف انجام و در نتیجه ۲۵۵ پرونده تخلفاتی تشکیل شده است.
محمدیصدر ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون نیز در مجموع ۲۰ هزار و ۶۹۴ مورد بازرسی از واحدهای صنفی و تولیدی استان قزوین صورت گرفته که منجر به تشکیل ۳ هزار و ۲۳۰ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۶۲۵ میلیارد ریال شده است.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرفکنندگان ادارهکل صنعت، معدن و تجارت قزوین بیان کرد: تخلفات کشفشده در حوزههایی مانند گرانفروشی، کمفروشی، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، امتناع از عرضه کالا، قاچاق، تقلب و سایر تخلفات تعزیراتی بوده است. بیشترین میزان تخلفات نیز مربوط به اقلام اساسی از جمله نان، مرغ، گوشت، تایر، روغن موتور و روغن خوراکی گزارش شده است.
معاون بازرسی و حمایت حقوق مصرفکنندگان بیان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۶۴۸ فقره شکایت مردمی در سامانه ۱۲۴ ثبت شده که از این میان ۱۶۰۹ فقره رسیدگی و ۴۴۰ پرونده برای صدور رأی نهایی به ادارهکل تعزیرات حکومتی ارسال شده است.
وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه شکایت و گزارش در خصوص تخلفات واحدهای اقتصادی را از طریق تلفن ۱۲۴ یا درگاه اینترنتی www.124.ir ثبت و پیگیری کنند.
