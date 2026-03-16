روایت یک مأموریت تاریخی؛ بانوان پای کار انقلاب هستند

خبرگزاری مهر- گروه استانها: انقلاب اسلامی ایران اکنون در مقطعی حساس و سرنوشتساز از تاریخ ۴۷ ساله خود قرار گرفته و فصل جدیدی از تداوم این میراث گرانبهای امام خمینی (ره) که با رهبری داهیانه امام شهید قلههای اقتدار و عزت را فتح کرد، گشوده شده است. بعد از دومین جنگی که در سال جاری از سوی دشمن آمریکایی صهیونی بر ملت مظلوم اما مقتدر ایران اسلامی تحمیل شد و ما را از برکات وجود قائد شهید امت اسلامی محروم ساخت، اکنون اتحاد مقدس ایرانیان بیش از پیش تقویت شده و قاطبه مردم خونخواه امام شهید و هموطنان عزیزمان بوده و بر تداوم این نبرد با دشمن آمریکایی صهیونی تا حصول پیروزی واقعی تأکید دارند.
خون مطهر امام خامنهای (ره)، دانشآموزان بیگناه مینابی و جمعی از هموطنان در جایجای کشور، خونی تازه را در رگهای ملت ایران به جوشش درآورده و مردمان ایران اسلامی این روزها که انقلاب اسلامی حقیقتاً نیازمند حمایت و مقاومت مردمی است، سنگ تمام گذاشتند و خیابانها را خالی نمیگذارند.
در این برهه حساس نبرد حق و باطل، هر ایرانی میهندوست از زن و مرد، پیر و جوان و از هر قشر و با هر سطح تفکر و سواد در بیعت با امام سوم انقلاب آیتالله سیدمجتبی خامنهای به تکلیف ملی و دینی خود عمل میکنند و اجازه ندادهاند بدخواهان و فرصتطلبان به اهداف شوم خودشان دست یابند.
در این میان باید نقشی ویژه و تعیین کننده برای بانوان جامعه قائل باشیم که هم خود حضوری آگاهانه و غیرتمندانه در میدان دارند و هم اعضای خانواده خود را برای این مشارکت و حضور بسیج میکنند.
بانوان ایران سرافراز که مصادیق عملی الگوی سوم زن مسلمان ایرانی هستند، با قلبهای مالامال از اندوه شهادت امام و پیشوای مسلمین، پرپر شدن نوگلان مینابی و تمامی شهدای گلگون کفنِ جنگ رمضان که به دست شقیترین قوم به عرش اعلی سفر کردند، عزمشان را جزم کردهاند تا مسئولیت تاریخی خویش در عرصه تبیین و روشنگری، راهبری و هدایت خانواده و البته تربیت نسل پرچمدار تمدن نوین اسلامی به نحو احسن انجام دهند.
همت والای بانوان و مشارکت پررنگ در تجمعات مردمی
نگاهی به تجمعات مردمی در جایجای کشور و استان چهارمحال و بختیاری به روشنی حکایت از پای کار بودن دختران و بانوان جامعه دارد و این حقیقت را نشان میدهد که بانوی ایرانی نه اسیر انفعال زن غربی شده و نه محدود در سنتهای زن شرقی مانده است بلکه در قامت یک انسان باایمان، خردورز و کنشگر همچون ۴۷ سال گذشته در این برهه تاریخی نیز مشغول ایفای نقش خود به احسن وجه است.
کمی که در گوشه و کنار شهر شهرکرد جستجو کنیم مصادیق متعددی از نقشآفرینی بانوان و دختران در پیشبرد کار انقلاب میتوانیم مشاهده کنیم.
از تهیه افطاری و غذای گرم توسط بانوان مسجدی برای مجاهدان در ایستهای بازرسی سطح شهر تا دوخت پرچم سهرنگ ایران برای راهپیماییهای شبانه مردم و تدارکات وسیع فرهنگی و هنری و مذهبی و میزبانی از مردم در موکبها یا سطح خیابانها یا حتی شرکت در کلاسهای آموزشی مخاطرات و کمکهای اولیه در شرایط جنگی تنها بخشی از کنشگری اجتماعی بانوان شهرکردی در این مقطع است که همچون زنان مبارز دوران دفاع مقدس هشتساله خط مقدم نبرد با دشمن را پشتیبانی میکنند.
امروز بانوان غیور و توانای ایرانی با فراهم کردن شرایط حضور خود و خانواده در تجمعات مردمی خیابانهای شهر، جلوههای زیبایی از کنشگری زنان را به تصویر میکشند و تداعی کننده این فراز روحانی هستند که از دامن زن، مرد به معراج میرود. امروز هر آنچه جوانان و غیورمردان در نیروهای مسلح و عموم مردم در خیابانها از عزت و اقتدار خلق میکنند، مرهون تربیت صحیح اسلامی و انسانی مادران این سرزمین است.
مصادیق نقش کلیدی در تاریخ صدر اسلام
زهرا حامدی، مدرس حوزه علمیه خواهران استان چهارمحال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش حیاتی زنان در بزنگاههای مهم تاریخ اسلام، اظهار کرد: حضور سیاسی زنان از صدر اسلام پررنگ بوده و چه در زمان حضور پیامبر (ص) در مکه و چه بعد از هجرت به مدینه، بانوان با ایشان بیعت میکردند. در جریان هجرت پیامبر (ص) بهعنوان یک نهضت و حرکت بزرگ سیاسی و اجتماعی نیز، بانوان دوشادوش آقایان هجرت کردند، پیداست که این قشر در هسته اولیه مکتب اسلام نقش داشتهاند.
وی افزود: صحنه عاشورا نمونه دیگری از تجلی نقش مهم و کلیدی بانوان است که صحنهگردان اصلی هستند و در رأس آنان، حضرت زینب (س) در اوج مصیبت و اندوه با در پیش گرفتن جهاد روشنگری و تبیین اجازه ندادند واقعیتهای کربلا دچار تحریف یا فراموشی شود.
حامدی با ذکر اینکه در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامی بانوان با بصیرت و باغیرت در قامت مادران، همسران و خواهران نیز از نقش تاریخی خود غافل نشدند، ادامه داد: بانوان بخشی از امت اسلامی هستند و طبعاً در خلق صحنههای تاریخی سهم داشتهاند که مصادیق فراوان آن را در مبارزات انقلابی قبل از انقلاب، دوران دفاع مقدس و عمر ۴۷ ساله انقلاب اسلامی بهوفور میتوان مشاهده کرد. بنابراین باتوجه به نقش کلیدی بانوان، اجتماع بزرگ مسلمانان بدون حضور و نقشآفرینی این قشر قابل تصور نیست.
وی با اشاره به حمله جنایتکارانه دشمن متخاصم آمریکایی صهیونی علیه کشورمان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام خاصه امام شهید امت، توضیح داد: امروز حقانیت جمهوری اسلامی ایران برای بسیاری از ملتهای دنیا که گوشی برای شنیدن حق و حقیقت دارند، آشکار شده و در فضای مجازی میبینیم که واکنشهای مثبت آزادیخواهان عالم به مظلومیت و اقتدار ایرانیان سیر تصاعدی دارد.
اعتلای زنان در پرتو انقلاب اسلامی
این مدرس حوزه علمیه خواهران استان با تأکید بر اعتلای زنان در پرتو انقلاب اسلامی، گفت: آموزههای قرآنی و روایی که ترجمان آن در کلام امامین انقلاب تجلی یافته است به ما بانوان آموخت که زن در کنار نقش مادری و همسری در خانه باید با رعایت ملاحظاتی در عرصه اجتماعی نیز نقش خود را ایفا کند. در پرتو همین تفکر بود که بانوان ایرانی در عرصههای مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، هنری، سیاسی و ... درخشیدند و اعتلا یافتند.
حامدی تأکید کرد: در شرایط کنونی نیز بانوان با شناخت رسالت خود به ایفای نقش میپردازند که حضور در خیابانها یکی از این رسالتها است.
وی گفت: در این ایام صحنههای زیبای حضور مادران به همراه کودکان خود یا به همراه خانواده یا حضور دختران پرشور و نشاط را در تجمعات مردمی دفاع از حریم انقلاب اسلامی و بیعت با امام سوم انقلاب اسلامی از نزدیک یا از طریق رسانهها شاهد هستیم.
