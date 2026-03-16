مازندران رتبه اول واکسیناسیون دام را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه آقاپور کاظمی ظهر دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در خصوص آخرین وضعیت اجرای طرح واکسیناسیون علیه بیماری لمپی اسکین، اظهار داشت: خوشبختانه این طرح ملی با همکاری تلاشگران این حوزه در استان با موفقیت اجرا شد و شاهد ثبت آماری درخشان در سطح کشور بودیم.

وی با اشاره به اهمیت و خطرات این بیماری، تصریح کرد: بیماری لمپی اسکین یکی از بیماری‌های ویروسی و بسیار واگیردار است که می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به بخش دام وارد کند، اما با تلاش‌های شبانه‌روزی کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان ها در شرایط نامساعد جوی و در دورترین‌نقاط استان، توانستیم طرح واکسیناسیون علیه این بیماری را به خوبی اجرا کنیم.

آقاپور کاظمی با بیان اینکه در مدت زمان اجرای این طرح، بیش از ۳۳۱ هزار و ۵۴۶ راس دام سنگین علیه این بیماری واکسیناسینه شدند، افزود: بر اساس اعلام رسمی سازمان دامپزشکی کشور، مازندران با کسب پوشش ۱۱۲/۸ درصدی در واکسیناسیون، موفق به کسب جایگاه اول در بین استان‌های کشور در برخورد علیه این بیماری شد.

مدیرکل دامپزشکی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر رسالت خطیر این اداره کل، عنوان کرد: دامپزشکی به عنوان پلیس امنیت غذایی، همواره در راستای حفظ سرمایه‌های دامداران و بهره برداران تلاش می‌کند و هیچ‌گونه تعللی در انجام وظایف خود برای حفظ سلامت دام و امنیت غذایی جامعه نمی‌پذیرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این موفقیت حاصل تلاش همکاران ما در اداره های دامپزشکی استان و همکاری دامداران بوده و این مسیر را با جدیت دنبال خواهیم کرد تا شاهد امنیت و پایداری بیشتر در صنعت دام و طیور استان باشیم.